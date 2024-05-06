Секс-символ легкой атлетики заработала путевку в Париж. Олимпийские перспективы Алисы Шмидт

Пока что популярность немецкой бегуньи не подкрепляется результатами.

До Олимпиады-2024 в Париже все меньше времени — в большинстве видов спорта постепенно заканчивается отборочная кампания. В легкой атлетике представителей России точно не будет — World Athletics занимает категоричную позицию и не хочет видеть россиян даже под нейтральным флагом. Зато в Париже публика увидит немку Алису Шмидт. Она далеко не суперзвезда, и ее предыдущая попытка показать себя на Олимпиаде завершилась ничем. Однако Шмидт — одна из самых популярных спортсменок современности. Сможет ли Алиса наконец-то подтвердить свою известность делом или так и останется красивой девушкой с обложки?

Вторая олимпийская попытка

Самая красивая спортсменка планеты. Самая сексуальная легкоатлетка мира. Как только не называли Алису Шмидт в медиа. Но вот только исключительно со спортивной точки зрения Шмидт пусть и не рядовой человек, но точно не суперзвезда. У нее пока нет ни одной серьезной награды в личных дисциплинах, да и эстафетные медали с чемпионата Европы большого восторга не вызывают. Более того, в 2021-м Алису взяли на Олимпиаду в Токио, но так и не выпустили — девушка осталась запасной. Но вот похоже, что на этот раз олимпийская мечта немки близка к реализации. На Всемирной эстафете на Багамах, можно сказать, что на неофициальном чемпионате мира по эстафетам, 25-летняя спортсменка получила путевку в Париж. Вернее, олимпийскую лицензию получила сборная Германии — на ОИ-2024 она будет представлена в дисциплине смешанная эстафета 4х400 метров. Несмотря на то что Шмидт участвовала в квалификации, право выставлять окончательный состав на Играх остается за тренерским штабом сборной.

«Мы стали настоящей командой, где каждый мог положиться друг на друга, — радостно говорила после успеха журналистам Алиса. — Я никогда не подходила к забегу так спокойно, потому что была уверена, что сегодня все точно будет очень хорошо». Помимо Алисы, в составе сборной Германии отличились Мануэль Сандерс, Эмиль Адьекум и Йоханна Мартин. Немецкий квартет финишировал первым в гонке и забрал последнюю из возможных путевок в Париж. Тем не менее фаворитом собственно на Олимпиаде во Франции немецкая сборная точно не будет — конкуренция значительная, и даже попадание в топ-5 будет расцениваться как грандиозный успех. Причем проседает именно женский состав — мужская эстафетная сборная также получила олимпийскую лицензию, а вот девушки вместе с все той же Алисой Шмидт свой отбор провалили и заняли четвертое место, хотя нужно было забегать в топ-2.

Алиса Шмидт. Фото Global Look Press

Медийное внимание не подкрепляется результатами

На национальном уровне Шмидт вполне конкурентоспособна, хоть и не считается лидером команды. Однако мировая популярность Алисы пока не соответствует ее спортивному уровню. Тем удивительнее было слышать именно от Шмидт претензии на низкий заработок в немецком спорте. «Большинству немецких легкоатлетов нелегко зарабатывать на жизнь спортом. Если мы в составе сборной, то получаем 700 евро от Спортивного союза. Некоторые спортсмены получают небольшую сумму от своих клубов, но обычно этого недостаточно, чтобы зарабатывать на жизнь», — жаловалась Алиса. Девушке, с ее слов, даже якобы приходилось доплачивать за участие в соревнованиях, так как расходы на проезд и проживание не всегда покрываются. Поэтому большинству приходится искать альтернативные источники заработка. И вот с чем с чем, а с этим у Шмидт проблем точно нет — ее доходы от рекламной и спонсорской активности намного превышают призовые с легкоатлетических соревнований.

Привлекательная внешность позволила немке собрать многомиллионную аудиторию в TikTok и Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ»). Не секрет, что следят за Шмидт в последнюю очередь из-за ее результатов в спорте, и все же и самой девушке хочется, чтобы ее перестали воспринимать исключительно как объект для внешней симпатии. Для претензий на большее нужны наконец-то большие победы, и если выдаваемые ранее Алисе авансы не были пустыми разговорами, то когда еще реализовывать свой потенциал, если не в 25 лет на главном старте четырехлетия? Тем более что карьера блогера под угрозой. TikTok попадает под ограничения в США, рассматривают санкции против китайской соцсети и в Евросоюзе. Дочерний проект от команды Instagram сеть микроблогов Threads уже несколько раз блокировалась в континентальной Европе. Значит, пора обратить внимание собственно на спорт.