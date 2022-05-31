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Сегодня, 20:47

В «Енисее» прокомментировали будущее Окладникова в клубе

Мария Куцубеева
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Директор «Енисея» Алексей Ивахов рассказал корреспонденту «СЭ» о будущем футболиста красноярского клуба Андрея Окладникова.

«Алексей — один из наших лучших активов, футболист, которого мы воспитали и раскрыли. Мы на него надеемся. У него действующий контракт, ему есть, куда расти. Он принесет еще много пользы «Енисею». Поступали ли в клуб предложения по игроку? Это полузакрытая информация, это касается двух клубов», — сказал Ивахов «СЭ».

Ранее в «Енисее» сообщали о том, что официальных документов в клуб не поступало по Окладникову. Контракт нападающего с красноярской командой рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Окладников забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи в 22 матчах за «Енисей» в ФНЛ и БЕТСИТИ Кубке России.

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ФНЛ
ФК Енисей
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