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Сегодня, 20:26

Полузащитник Зотов перешел из «Енисея» в «Рубин»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рубин» подписал контракт с 31-летним полузащитником Александром Зотовым. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

Зотов является воспитанником московского «Спартака». Он играл за команду в РПЛ с 2008 года по 2016. Также в премьер-лиге полузащитник выступал за тульский «Арсенал» (2014/15).

Футболист играет за «Енисей» с 2018 года. Контракт Зотова с красноярским клубом заканчивается 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл за команду 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/aleksandr-zotov-v-rubine
Александр Зотов (футбол)
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
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