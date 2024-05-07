Экс-тренер «Спартака» Эмери вошел в пятерку лучших тренеров мира
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, ранее возглавлявший «Спартак», занял пятое место в рейтинге лучших действующих тренеров мира по версии журнала FourFourTwo.
Под руководством испанского специалиста клуб из Бирмингема занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 36 туров, набрав 67 очков. Кроме того, команда дошла до полуфинала Лиги конференций.
Первую строчку рейтинга занял тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Вторым стал Юрген Клопп («Ливерпуль»), а тройку лучших замкнул Хаби Алонсо («Байер»). На четвертой позиции оказался Карло Анчелотти («Реал»).
Эмери возглавлял «Спартак» с июля по ноябрь 2012 года. При 52-летнем испанце красно-белые одержали 12 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88-28
|83
|
2
|Ман. Сити
|35
|25
|7
|3
|87-33
|82
|
3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81-38
|78
|
4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73-53
|67
|
5
|Тоттенхэм
|35
|18
|6
|11
|69-58
|60
|
6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78-56
|56
|
7
|Челси
|35
|15
|9
|11
|70-59
|54
|
8
|МЮ
|35
|16
|6
|13
|52-55
|54
|
9
|Вест Хэм
|36
|13
|10
|13
|56-70
|49
|
10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52-63
|48
|
11
|Брайтон
|35
|12
|11
|12
|53-57
|47
|
12
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49-60
|46
|
13
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51-55
|44
|
14
|Кр. Пэлас
|36
|11
|10
|15
|49-57
|43
|
15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38-49
|39
|
16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52-60
|36
|
17
|Нот. Форест
|36
|8
|9
|19
|45-63
|29
|
18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49-78
|26
|
19
|Бернли
|36
|5
|9
|22
|39-74
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|36
|3
|7
|26
|35-100
|16
|11.05
|14:30
|
Фулхэм – Ман. Сити
|- : -
|11.05
|17:00
|
Борнмут – Брентфорд
|- : -
|11.05
|17:00
|
Эвертон – Шеффилд Юн.
|- : -
|11.05
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|11.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|- : -
|11.05
|17:00
|
Вест Хэм – Лутон Таун
|- : -
|11.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|11.05
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|- : -
|12.05
|18:30
|
МЮ – Арсенал
|- : -
|13.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Энтони Гордон
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|27
|1
|9
|
|
Родри
Манчестер Сити
|31
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7