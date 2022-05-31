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Сегодня, 21:10

35-летний полузащитник Олег Иванов стал игроком «Рубина»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Рубин» подписал контракт с 35-летним полузащитником Олегом Ивановым. Соглашение рассчитано на год с возможностью продления еще на один год, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне он сыграл за «Уфу» 25 матчей, забил 2 гола, сделал 3 голевые передачи.

Клуб из Башкирии не стал предлагать новый контракт опытному хавбеку.

31 мая «Рубин» объявил о заключении контрактов с еще несколькими игроками: полузащитниками Валерием Чуперкой, Александром Зотовым и Дмитрием Кабутовым.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/rubin-podpisal-kontrakt-s-olegom-ivanovym
Олег Иванов (футбол)
ФК Рубин (Казань)
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