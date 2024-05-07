Мирра безнадежно уступила на старте турнира в Риме. По ходу матча она говорила, что не удивлена своей игре

Неудачный дебют 17-летней россиянки на итальянском «тысячнике».

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Паула Бадоса (Испания) — Мирра Андреева (Россия) — 6:2, 6:3

На свой дебютный в карьере «тысячник» в Риме Мирра Андреева приехала после успешного турнира в Мадриде, где 17-летняя россиянка дошла до четвертьфинала. Выступление на грунте в итальянской столице получилось совсем другим. Уже в первом круге она без шансов, но не при самой плохой игре уступила испанке Пауле Бадосе.

Трудности Бадосы

Бадоса, в отличие от Мирры, в Мадриде выступила плохо, остановившись в первом круге. Испанка ищет свою лучшую форму после череды травм, из-за которых приходилось со слезами сниматься с турниров. Сильно затормозил ее стрессовый перелом позвоночника в прошлом сезоне, из-за которого она пропустила около полугода. Еще два года назад Паула была второй ракеткой планеты, а сейчас скатилась в рейтинге за пределы первой сотни (126-е место).

В начале текущей недели Паула стала самой обсуждаемой теннисисткой в СМИ. Дело в том, что испанка объявила о том, что их яркая пара с греком Стефаносом Циципасом распалась: «После долгих размышлений и всех тех моментов, которые пережиты вместе, мы со Стефаносом разошлись на дружеской ноте. Наш путь был полон любви и опыта. И мы как друзья, которые невероятно друг друга уважают, приняли решение идти дальше своими дорогами. Мы благодарны за поддержку друзьям, семье и всем, кто был частью нашей истории. Мы открываем новую главу жизни и желаем друг другу только самого лучшего. Мы просим уважать нашу частную жизнь и благодарим за ваше понимание».

Часто такие расставания первое время плохо сказываются на результатах теннисистов. К тому же у Бадосы они сейчас и так не блестящие. Все это делало фаворитом матча в Риме россиянку, которая с воодушевлением ждала первой встречи с Паулой на корте.

«Я хотела сыграть с Бадосой, и я с ней сыграю! Она потрясающая теннисистка, и я видела много ее матчей, например, когда она выиграла Индиан-Уэллс в 2021-м, и недавно я тоже смотрела несколько ее матчей. Мне кажется, когда ты играешь с сильной соперницей, ты сама становишься лучше и бросаешь себе вызов до последнего удара. Ты выкладываешься на сто процентов и хочешь победить. Перед матчем с «сеяной» соперницей или с теми, кто выигрывал турниры WTA, я думаю: «Меня ждет испытание» — и это помогает мне прибавлять. Это дает мне возможность стать лучше как личность, и после побед в этих матчах я радуюсь еще больше. Я очень жду нашего матча, потому что он поможет улучшить мою игру и стать лучше мне самой», — приводит слова Андреевой tennis.сom.

Мирра Андреева. Фото Reuters

Проблемная подача

В начале поединка казалось, что трудностей у Мирры возникнуть не должно. Бадоса не вошла как следует в игру и уже в первой гейме допустила две двойные ошибки. Они помогли россиянке заработать брейк-пойнты. Вот только в затяжных розыгрышах Андреева оказалась несостоятельной. Паула собралась и не позволила сопернице повести.

На приеме же в стартовом сете испанка полностью доминировала. Она агрессивно встречала выстрелы Мирры и сразу перехватывала инициативу. Мирра подобный напор сдержать никак не могла и вынужденно ошибалась. Взять гейм на своей подаче в первом сете стало для нее настоящим испытанием. Испытание это она явно не прошла.

При счете 4:0 россиянка стала попадать и чуть меньше ошибаться. Это помогло ей отыграть один брейк, однако тут же Андреева провалила гейм на подаче. Она летела у Мирры слабо, что позволяло испанке подстроиться. За первую партию наша теннисистка показала крайне низкий показатель выигранных мячей на первой подаче — 43%.

Все шло к разгрому, но при 5:1 и 15:15 в стартовом сете зарядил сильный дождь. Встречу остановили, зрители и участники матча покинули стадион, а корт накрыли брезентом. Пауза получилось небольшой — около 30 минут. Однако подобные перерывы чаще идут на пользу проигрывающей стороне. Это правило стало подтверждаться, когда игра возобновилась. Мирра провела работу над ошибками и сделала еще один брейк. Россиянка явно стала лучше чувствовать мяч. Чего стоит великолепный дропшот, который принес ей брейк-пойнт. Вот только собственная подача осталась проблемой. Отыграв два сетбола, Мирра сделала двойную ошибку и вручила испанке третий, который та и реализовала.

Мирра Андреева и Паула Бадоса. Фото Reuters

Срывы Андреевой

На старте второй партии Мирра не потеряла настрой. Снова вцепилась в подачу Бадосы, дошла до брейк-пойнтов, запрессинговала атаками и обязана была повести. Но Паула в уже безвыходной ситуации подставила ракетку так, что мяч от нее по идеальной дуге пролетел над головой россиянки и упал точнехонько под заднюю линию.

Этот момент стал во многом определяющим. Удержав свою подачу, испанка сделала очередной брейк. Андреева потеряла ощущение игры: невыразительно била слайсами, невовремя и удобно для Бадосы кидала дропшоты, вяло боролась у сетки. В итоге для спасения в матче нужно было забирать гейм на приеме, но этого Паула делать не позволяла.

Ощущение безысходности стало постепенно выводить россиянку из себя. Если сначала после невынужденных ошибок она агрессивно «избивала» ракеткой воздух, то по ходу стала колотить себя. В пятом гейме, отдав легкое очко, Мирра сказала фразу: «Конечно! Я не удивлена, что так играю!» Непонятно, что имелось ввиду, но игра у нее явно разваливалась. Ей с трудом удавалось сдерживать слезы. В перерывах между геймами режиссер трансляции тактично показывал только Бадосу, которая с тревогой смотрела в сторону скамейки россиянки.

Даже в такой ситуации временами Мирра показывала хороший уровень тенниса. Однако, во-первых, ей не хватало стабильности, когда хорошие розыгрыши сменялись плохими, а во-вторых, Бадоса была надежна и подачу свою держала уверенно.

Таким образом, дебют в Риме Андреева провалила. Зато сейчас есть время, чтобы собраться с мыслями и, как и год назад, снова покорить Париж. Итальянский «тысячник» — последний крупный турнир в календаре перед «Ролан Гаррос».