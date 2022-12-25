Сенников объяснил, почему Самошникову стоит переходить в «Локомотив», а не в «Зенит»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о будущем защитника «Рубина» Ильи Самошникова, на которого претендуют железнодорожники и «Зенит».

«Куда лучше перейти Самошникову? Конечно же, в «Локомотив». У «Зенита» нет проблем в обороне. Самошников не выдержит конкуренции. Если там Сутормин не играет, почти все русские сидят на скамейке, зачем ему переходить в «Зенит»?» — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний защитник провел за «Рубин» 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.