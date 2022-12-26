«Спартак» начал работу по возрождению второй команды

Руководство «Спартака» приняло решение о возрождении второй команды, которая была закрыта в мае 2022 года, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в данный момент идет обсуждение организационных вопросов, в том числе определяется место для проведения домашних матчей. Также идет подбор кандидатов на пост главного тренера «Спартака-2». На эту должность может быть назначен специалист из молодежной структуры клуба, но не исключен и вариант с приглашенным тренером. Планируется, что вторая команда «красно-белых» будет заявлена во Вторую лигу.

«Спартак-2» был создан в мае 2013 года. Начиная с сезона-2015/16, команда выступала в Футбольной национальной лиге. Лучшим результатом «двойки» стало пятое место в сезоне-2015/16.