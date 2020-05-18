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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Будьте осторожны с желаниями». «Чертаново» высмеяло недопуск к РПЛ с помощью «Шоу Бенни Хилла»

18 мая 2020, 23:50

«Чертаново» в официальном Twitter выложило шуточное видео, посвященное непопаданию команды в число участников премьер-лиги. Из-за пандемии коронавируса розыгрыш первенства ФНЛ был досрочно прерван. Столичный клуб финишировал на третьем месте, отстав от прямой путевки в РПЛ только по дополнительным показателям. При этом руководство РФС приняло решение отказаться от стыковых матчей, лишив тем самым «Чертаново» и «Торпедо» шансов на выход в премьер-лигу.

Свои неприятные приключения «Чертаново» обыграло в виде ролика из «Шоу Бенни Хилла» с колодцем желаний.

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