Баринов отреагировал на попадание «Локомотива» в групповой турнир Лиги чемпионов

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов опубликовал новую сторис в своем Instagram после поражения «Краснодара» от «Динамо» (0:2) в матче 23-го тура РПЛ.

Ранее стало известно, что «Локомотив» напрямую попал в групповой турнир Лиги чемпионов. Московская команда с 54 очками в турнирной таблице чемпионата России гарантировала себе попадание в ЛЧ. «Краснодар» , ближайший преследователь железнодорожников, отстает от «Локо» на 4 балла.

Баринов показал подписчикам фотографию эмблемы «Локо» на фоне дизайна ЛЧ и добавил эмоджи аплодисментов.