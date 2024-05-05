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«Спартак» не справился с багажом Юрана. Нулевая ничья в Нижнем

«Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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«Пари НН» и «Спартак» сыграли вничью в матче 27-го тура РПЛ — 0:0.
Фото ФК «Пари Нижний Новгород»
«Пари НН» в первом матче при Иличе прервал серию поражений из шести матчей.
Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:0
Спартак

«Нижний» перед этим матчем обрел нового тренера, и пришествие Саши Илича в наш чемпионат получилось весьма необычным. Серб приехал накануне матча, и презентация получилась такой, будто у стоящей на грани вылета команды нет важнейшей игры на следующий день, а в разгаре межсезонье и все еще впереди.

Впрочем, именно в контексте игры со «Спартаком» Илич был абсолютно формальной фигурой. Команду готовил Антон Хазов и другие люди из тренерского штаба, а серб просто пришел посмотреть футбол с хороших мест. В баскетболе такие обычно достаются селебрити.

Саша Илич. «Готов взять Мостового на стажировку — он величайший российский игрок». Интервью Илича — нового тренера «Пари НН»

Владимир Слишкович в очередной раз провел масштабную ротацию. Семь изменений в старте «Спартака» по сравнению с предыдущим матчем уже никого не удивляют, но на две позиции нужно обратить внимание. Во-первых, Зобнин как левый латераль — это непривычно; во-вторых, с первых минут вышел Зиньковский, Слишкович его в последнее время как-то не жаловал.

Главное впечатление от первого тайма — владение «Спартака», которое в какой-то момент дошло аж до 87 процентов. Исходя из этого показателя, нетрудно догадаться, каким был рисунок игры. «Пари НН» вспомнил, как здорово команда по осени играла в обороне. Вот он, багаж Юрана.

«Спартак» же из своего владения не мог извлечь ничего. Зиньковскому и Бонгонде некуда было бежать, Угальде потерялся среди защитников, да и без напарника костариканец малоэффективен. Когда весь «Нижний» оказывался в своей штрафной, на позицию центрфорварда поднимался Маслов. Но и это не помогало. За тайм «Спартак» два раза попал в створ, и оба раза это удавалось левому защитнику Зобнину.

Ничего нового во втором тайме «Спартак» не придумал. Шанс был в индивидуальных ошибках измотанных обороной игроков «Пари НН», но ими красно-белые не воспользовались. Слишкович выпустил пару Соболев — Игнатов, которая в середине недели обыграла «Динамо» в Кубке. После их выхода «Спартак» действительно едва не забил: Зобнин (кто же еще?) исполнял в дальний угол, Нигматуллин до мяча не дотягивался, но выручил Стаматов, вынесший мяч с ленточки. Сейв матча!

Концовка матча — осада ворот «Нижнего». Теперь уже с Соболевым на острие, так что можно было грузить в штрафную. Порой у ворот Нигматуллина все полыхало, даже Дуарте мог забить, но хозяева выстояли. И для них 0:0 — это шаг вперед: после серии из шести поражений и двух месяцев без сухих матчей.

Ну а для «Спартака» Слишковича это далеко не первые 0:0. Но там были гостевые матчи с «Зенитом» и ЦСКА, это все же немного другое. Да и вообще спартаковскому временщику (или все же нет?) выпадали исключительно дерби и матчи с топ-командами. И вот первая встреча с аутсайдером, который априори играет от обороны. «Спартак» его не вскрыл и не смог сделать результат. Хотя он сейчас и не имеет большого значения для красно-белых. Каким ты закончишь в чемпионате — четвертым или шестым — существенной разницы нет. А до третьего дотянуться почти нереально.

Для «Спартака» сейчас важен только Кубок.

РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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