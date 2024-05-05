«Спартак» не справился с багажом Юрана. Нулевая ничья в Нижнем
«Нижний» перед этим матчем обрел нового тренера, и пришествие Саши Илича в наш чемпионат получилось весьма необычным. Серб приехал накануне матча, и презентация получилась такой, будто у стоящей на грани вылета команды нет важнейшей игры на следующий день, а в разгаре межсезонье и все еще впереди.
Впрочем, именно в контексте игры со «Спартаком» Илич был абсолютно формальной фигурой. Команду готовил Антон Хазов и другие люди из тренерского штаба, а серб просто пришел посмотреть футбол с хороших мест. В баскетболе такие обычно достаются селебрити.
Владимир Слишкович в очередной раз провел масштабную ротацию. Семь изменений в старте «Спартака» по сравнению с предыдущим матчем уже никого не удивляют, но на две позиции нужно обратить внимание. Во-первых, Зобнин как левый латераль — это непривычно; во-вторых, с первых минут вышел Зиньковский, Слишкович его в последнее время как-то не жаловал.
Главное впечатление от первого тайма — владение «Спартака», которое в какой-то момент дошло аж до 87 процентов. Исходя из этого показателя, нетрудно догадаться, каким был рисунок игры. «Пари НН» вспомнил, как здорово команда по осени играла в обороне. Вот он, багаж Юрана.
«Спартак» же из своего владения не мог извлечь ничего. Зиньковскому и Бонгонде некуда было бежать, Угальде потерялся среди защитников, да и без напарника костариканец малоэффективен. Когда весь «Нижний» оказывался в своей штрафной, на позицию центрфорварда поднимался Маслов. Но и это не помогало. За тайм «Спартак» два раза попал в створ, и оба раза это удавалось левому защитнику Зобнину.
Ничего нового во втором тайме «Спартак» не придумал. Шанс был в индивидуальных ошибках измотанных обороной игроков «Пари НН», но ими красно-белые не воспользовались. Слишкович выпустил пару Соболев — Игнатов, которая в середине недели обыграла «Динамо» в Кубке. После их выхода «Спартак» действительно едва не забил: Зобнин (кто же еще?) исполнял в дальний угол, Нигматуллин до мяча не дотягивался, но выручил Стаматов, вынесший мяч с ленточки. Сейв матча!
Концовка матча — осада ворот «Нижнего». Теперь уже с Соболевым на острие, так что можно было грузить в штрафную. Порой у ворот Нигматуллина все полыхало, даже Дуарте мог забить, но хозяева выстояли. И для них 0:0 — это шаг вперед: после серии из шести поражений и двух месяцев без сухих матчей.
Ну а для «Спартака» Слишковича это далеко не первые 0:0. Но там были гостевые матчи с «Зенитом» и ЦСКА, это все же немного другое. Да и вообще спартаковскому временщику (или все же нет?) выпадали исключительно дерби и матчи с топ-командами. И вот первая встреча с аутсайдером, который априори играет от обороны. «Спартак» его не вскрыл и не смог сделать результат. Хотя он сейчас и не имеет большого значения для красно-белых. Каким ты закончишь в чемпионате — четвертым или шестым — существенной разницы нет. А до третьего дотянуться почти нереально.
Для «Спартака» сейчас важен только Кубок.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3