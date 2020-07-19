Мусаев прокомментировал удаление Сафонова в матче с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Динамо» (0:2) в перенесенном матче 23 тура премьер-лиги заявил, что вратарь Матвей Сафонов не должен был фолить перед штрафной площадью и оставлять команду в меньшинстве, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

Специалист рассказал о большом количестве травмированных игроков, а также о вратаре Станиславе Крицюке, который уже попрощался с командой и досрочно завершил сотрудничество с клубом.

— Победы добивается тот, кто меньше ошибается, — отметил Мусаев. — Каждая ошибка может стоить дорого в концовке, тем более при таком тяжелом графике. У нас ошибок было много. Оставаться вдесятером в таких условиях на 18-й минуте... это очень дорогая оплошность. Мы владели мячом, но создавали мало моментов. А соперник выходил в быструю атаку. Во втором тайме мы пытались отыграться, раскрылись, но в итоге пропустили еще. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку.

— Что с Вандерсоном, Кайю, Вилленой? У Виллены на протяжении всего этого отрезка скапливалась кровь в мышцах, и мы не можем им рисковать. У Кайо и Вандерсона повышена температура. Анализы чистые, но тоже не стали ими рисковать.

— Оправданы ли были действия Матвея Сафонова в моменте с удалением? Что вы ему сказали на этот счет?

— Не оправданы. Но я ему еще ничего не говорил. Лучше нам остаться вдесятером, чем пропустить гол.

— Появление в старте Сорокина — вынужденная мера?

— У нас не такой большой выбор игроков, к тому же он провел несколько матчей уверенно. Выбор потому пал на него.

— В чем причины такого большого количества травм?

— Каждая травма — отдельная история. Нет фактора, который бы связывал их. Бывают такие периоды, наверно, такое когда-то должно было случиться.

— В экстренной ситуации почему заменили именно Кабеллу?

— Нужно было менять одного игрока из группы атаки. Кабелла, Уткин или Фернандеш — решили убрать Реми, так как он еще набирает форму. (Екатерина Потапова)