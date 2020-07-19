Кирилл Новиков: «Меньшинство «Краснодара» облегчило нам задачу»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после победы над «Краснодаром» (2:0) в перенесенном матче 23-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что его команда учла все недочеты соперника и грамотно их использовала, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Рад, что победили, соперник очень сильный, тем более приятно обыграть его у себя дома в Краснодаре, — отметил Новиков. — Мы довольны игрой, грамотно оборонялись, грамотно выбегали в контратаки, моменты создавали.

— Изначально планировали играть от обороны с учетом, что использовали схему в 3 центральных защитника?

— Мы анализировали соперника, «Краснодар» хорош перед штрафной площадью. Нам нужно было перекрыть центральную зону, мы это сделали. У них есть проблемы с обороной, и нам нужно было грамотно это использовать. Ребята правильно воплотили план на игру. Меньшинство «Краснодара»? Это нам облегчило задачу. Потерять одного игрока — это серьезно. Но его не просто так удалили, мы здорово выбежали в контратаку. Это заслуга и нашей команды, которая довела до этого.

— Насколько спокойны были за воспитанников «Динамо», выпуская их? Их в составе было сразу пятеро.

— Я и в Уфе это делал спокойно. Меня удивляют высказывания болельщиков, которые просят выпускать воспитанников, а потом говорят куда выпускаете пятерых против «Краснодара». Они должны расти рядом с опытными партнерами. Мы должны давать им шанс, если на тренировках хорошо себя показывают. Я надеюсь, это не последние ребята, кто выходит на матчи.

— Грулев раньше играл полузащитника, сегодня был нападающим. Почему?

— Мы понимали, что у нас есть преимущество в росте, чтобы быстро переходить из обороны в атаку. Слава может цепляться, бороться, играть головой.

— Задачи на «Оренбург»?

— Каждую игру хотим побеждать. Будем играть только на победу, чтобы порадовать своих болельщиков и красиво завершить сезон.