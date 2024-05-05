«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН»

«Спартак» в гостях сыграл вничью с «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ — 0:0.

«Спартак» (43 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. Нижегородцы провели первый матч под руководством нового главного тренера Саши Илича.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».