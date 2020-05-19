Все футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список дополняется
08:30
В преддверии возобновления Тинькофф-чемпионата России после паузы из-за пандемии коронавируса, стало известно, что несколько игроков из команд РПЛ заболели. Напомним, что 23-й тур запланирован на 21 июня.
Список футболистов, заболевших коронавирусом:
«Динамо» (Москва): Дэвид Сангаре, Роман Евгеньев, Сильвестр Игбун;
«Локомотив»: Джефферссон Фарфан;
«Рубин»: Константин Плиев.
По данным «СЭ», положительный тест на коронавирус сдал тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов.
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