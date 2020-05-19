Все футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список дополняется

В преддверии возобновления Тинькофф-чемпионата России после паузы из-за пандемии коронавируса, стало известно, что несколько игроков из команд РПЛ заболели. Напомним, что 23-й тур запланирован на 21 июня.

Список футболистов, заболевших коронавирусом:

«Динамо» (Москва): Дэвид Сангаре, Роман Евгеньев, Сильвестр Игбун;

«Локомотив»: Джефферссон Фарфан;

«Рубин»: Константин Плиев.

По данным «СЭ», положительный тест на коронавирус сдал тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов.