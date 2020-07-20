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«Динамо» после «Зенита». Еще одно видео 18+ из раздевалки стадиона «Краснодара»

21:33
Победная раздевалка «Динамо». Фото ФК «Динамо»
Победная раздевалка «Динамо». Фото ФК «Динамо»
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Официальный Youtube-канал «Динамо» опубликовало видео, посвященное победе москвичей над «Краснодаром» (2:0) в матче 23-го тура РПЛ. В концовке сюжета один из игроков бело-голубых (Роман Нойштедтер) находится в обнаженном виде.

Кадр случайно попал в сюжет «Динамо» — и после жалоб пользователей был вырезан.

«Динамо» с 41 баллом занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее после победы «Зенита» над «Краснодаром» (4:2) в матче 26-го тура чемпионата России пресс-служба питерцев опубликовала видео из раздевалки сине-бело-голубых, где внимание привлекли провокационные действия форвардов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=IEQIF_AnCrQ

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