«Динамо» после «Зенита». Еще одно видео 18+ из раздевалки стадиона «Краснодара»

Официальный Youtube-канал «Динамо» опубликовало видео, посвященное победе москвичей над «Краснодаром» (2:0) в матче 23-го тура РПЛ. В концовке сюжета один из игроков бело-голубых (Роман Нойштедтер) находится в обнаженном виде.

Кадр случайно попал в сюжет «Динамо» — и после жалоб пользователей был вырезан.

«Динамо» с 41 баллом занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее после победы «Зенита» над «Краснодаром» (4:2) в матче 26-го тура чемпионата России пресс-служба питерцев опубликовала видео из раздевалки сине-бело-голубых, где внимание привлекли провокационные действия форвардов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.