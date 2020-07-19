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«С победой!» Новиков показал фото из раздевалки «Динамо» после матча с «Краснодаром»

19 июля 2020, 23:38
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков опубликовал в своем Instagram фото из раздевалки команды после победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 23-го тура РПЛ.

«С победой!» — написал в Instagram Новиков.

«Динамо» с 41 баллом занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров. «Краснодар» — 49 очков и третья строчка.

Краснодар — Динамо

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