«С победой!» Новиков показал фото из раздевалки «Динамо» после матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков опубликовал в своем Instagram фото из раздевалки команды после победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 23-го тура РПЛ.

«С победой!» — написал в Instagram Новиков.

«Динамо» с 41 баллом занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров. «Краснодар» — 49 очков и третья строчка.