Красно-синие возобновили чемпионат поражением от «Локомотива» — 0:2.

ЦСКА опять неудачно стартовал в весенней части чемпионата, уступив 0:2 «Локомотиву». Оправданием могут считаться агрессивная игра в атаке и большое количество созданных моментов, на что сослался после игры Гончаренко. Но сложно назвать такую трактовку единственно верной, если принимать во внимание последовательность событий. ЦСКА входит в финальный отрезок сезона с неоднозначными перспективами.

«Локомотив» вскрыл слабости ЦСКА в первые 20 минут

ЦСКА создал значительно больше ожидаемых моментов (0,24 — 2,18 xG), но это прямое следствие раннего успокоения соперника и его игры на результат. «Локомотив» получил возможность играть вторым номером уже после быстрого гола Лисаковича. Второй мяч под занавес тайма окончательно лишил команду Николича смысла рисковать и идти за третьим. Логично, что при счете 2:0 против второй команды чемпионата все силы будут брошены на удержание, а не на развитие преимущества.

«Локомотиву» хватило стартового отрезка, чтобы наглядно продемонстрировать слабые места ЦСКА в игре без мяча. У команды Гончаренко был слишком амбициозный план, который требовал максимальной концентрации. Но помимо броских индивидуальных ошибок, к которым нас уже приучили защитники команды, был целый ряд менее заметных недоработок без мяча игроков полузащиты, которые поздно реагировали на эпизод и запаздывали с давлением.

Задумка тренерского штаба при игре без мяча состояла в том, чтобы максимально перекрыть сопернику продвижение через розыгрыш низом посредством коротких и средних передач. При этом команда Гончаренко явно провоцировала соперника на технически сложные передачи, рассчитывая на ошибки при диагональных переводах и забросах мяча по центру.

План не удался. Попытки прессинга были неорганизованными: Влашич и Рондон передвигались на одной линии, перекрывая центральным защитникам «Локомотива» начало атаки накоротке через опорников. При этом обычно, когда фланговый игрок (Влашич) без мяча выдвигается на одну линию с нападающим, схема должна перестроиться: на край полузащиты сместиться центральный полузащитник, а средняя линия начать играть более компактно. В случае ЦСКА это должно было быть перестроением с 4-2-3-1 на 4-4-2.

Но на деле уход Влашича с левого фланга в центр не влек за собой подстраховку и подстройку партнеров: треугольник Марадишвили — Ахметов — Зайнутдинов продолжал располагаться достаточно узко в центральной зоне, что приводило к уязвимости левого края. Перед правым защитником «Локомотива» возникало огромных размеров пространство для продвижения мяча.

Треугольник Марадишвили — Ахметов — Зайнутдинов. Фото «СЭ»

Команда в целом в ряде эпизодов не была готова действовать так интенсивно, как этого требовала достаточно агрессивная и рискованная модель игры. Тройка в центре поля тоже передвигалась не лучшим образом — один из центральных полузащитников стабильно запаздывал с движением назад, в результате чего позволял отклеиваться одному из инсайдов «Локомотива». Не говоря уже о своевременном смещении для подстраховки Влашича.

Ахметов остается «один в два». Фото «СЭ»

После длинного перевода на правого защитника у «Локомотива» возникало сразу несколько вариантов для передачи, которые вытекали из высокого расположения игроков центра поля армейцев и возможности развивать атаку без давления. Футболисты группы атаки «Локо» оставались в высокой позиции, за счет чего генерировали для игрока с мячом разнообразные предложения — от передачи между линиями до заброса за спину центральным защитникам.

При длинных забросах в борьбу плохая реакция игроков центра поля выливалась в численное преимущество соперника в зоне подбора.

Также вопрос об организации игры без мяча и скоординированности действий возник из-за частого дублирования функций игроками ЦСКА. Пример — Марадишвили и Рондон, которые выполняли, по сути, одну и ту же задачу: не давали играть Мухину. Рондон опекал соперника тенью и действительно перекрывал потенциальную линию передачи, а Марадишвили зачем-то дополнительно страховал партнера сзади, оставляя другого соперника в более опасной позиции между линиями. В свою очередь, оставшиеся игроки средней линии свои позиции не корректировали и не восстанавливали компактность.

Дублирование функций игроками ЦСКА. Фото «СЭ»

Игроки «Локомотива» оказались способны на сложные передачи вопреки ожиданиям ЦСКА и несколько раз качественно воспользовались провокацией гостей на рискованные передачи вперед. В той фазе игры, когда еще стремились атаковать. Но часто системными трудностями соперника «Локомотиву» пользоваться не пришлось, в значительной степени на итог опять повлияли индивидуальные моменты: при первом забитом мяче явные ошибки допустили Зайнутдинов и Магнуссон (а вратарь высокого уровня, на мой взгляд, был способен спасти команду — удар пришелся не в угол). Второй случился в результате того, что ЦСКА не умеет останавливать контратаки грамотным фолом, и непонимания, кому идти на подстраховку Фернандесу.

Мариу Фернандес: кому идти на подстраховку. Фото «СЭ»

По логике эпизода дорабатывать по включению Крыховяка должен был Зайнутдинов, который был ближе всех к поляку и в значительно более выгодной позиции, нежели Мариу.

Включение Крыховяка. Фото «СЭ»

Это еще и завершилось шикарным ударом поляка из сложной позиции. Из десяти таких попыток он вряд ли положил бы больше одного. На этом игра в обороне для ЦСКА закончилась — соперник уже не хотел атаковать.

Слабая опорная зона

Уход Бийола в аренду стал логичным решением, которое назревало уже около года. Он стилистически не вписывается в игру ЦСКА как опорный полузащитник, потому что для этого недостаточно динамичен на мяче и малоэффективно продвигает атаку через пас. А для закрепления в центре нападения команды не хватило навыков. По сути, из требований к нападающему у него есть только элитная по меркам РПЛ борьба вверху, в остальном же Бийол заметно проседает.

Еще в смещенное на осень трансферное окно были слухи о переговорах с Палиньей, который отлично подходит по профилю — сбалансированный опорник с качественным выбором позиции, интенсивностью, качеством ведения единоборств, таймингом и неплохим пасом, — но сумма потенциального трансфера ожидаемо приблизилась к цене, заплаченной за Влашича.

Компромисс был найден в лице Бохинена — очередной перспективный игрок, который пока едва ли способен действительно усилить проблемную позицию. Пока он будет адаптироваться и прогрессировать (не забудем о только-только перенесенной болезни), сезон наверняка окажется завершен.

В итоге функции страхующего опорника в ЦСКА сейчас возлагаются на Ахметова — не самого мощного игрока, который испытывает проблемы с таймингом вступления в единоборства, перекусыванием контратак (иногда это стоит делать и через мелкий фол) и объемом оборонительных действий. Когда ему при этом приходится покрывать дополнительный километраж и контролировать большой участок поля из-за высокой позиции партнера, это только усиливает проблемы ЦСКА в этой зоне. Обляков и Марадишвили тоже не игроки того профиля, который требуется армейцам для баланса в центре поля. Оба могут давать определенный объем, но — по разным причинам — в итоге им не хватает качества для эффективного разрушения.

В действиях Ахметова при первом пропущенном голе тоже есть повод для критики, хоть и очевидно, что его ошибка сыграла значительно меньшую роль, чем потеря Зайнутдинова и плохая опека Магнуссона. Изначально Ильзат был в правильной позиции, перекрывая линию передачи на Лисаковича, но должен был быстрее реагировать на пас в сторону Куликова. Вместо этого он начал разворачиваться вокруг своей оси по удалению от соперника, не сблизившись для оказания давления.

Игра Ахметова. Фото «СЭ»

Ахметов оказался в невыгодной ситуации и не мог качественно опекать сразу двоих, но должен был прогнозировать такой вариант развития событий и быть готовым к быстрой смене направления движения, быстро развернув корпус. У армейца были шансы закрыть по крайней мере правую ногу Куликова и заставить смещаться в центр, но в итоге случилась голевая передача на открытом мяче.

Игра Ахметова. Фото «СЭ»

Довольно простая, пусть и не самая продвинутая относительно нынешней развитости статистических данных иллюстрация — ЦСКА в этом сезоне РПЛ допустил 36 точных передач в штрафную из центральной зоны финальной трети, что является восьмым результатом в лиге. Из еврокубковых претендентов более низкие показатели только у «Локомотива» и «Ростова», которые в целом имеют среднюю оборону исходя из количества допущенных моментов (10-е и 8-е места соответственно).

Передачи в штрафную из центральной зоны. Фото «СЭ»

Средняя линия требовала усиления прямо сейчас, без него у ЦСКА есть явная слабая сторона в защите, которую еще активнее будут использовать соперники. Но, вероятно, долгосрочные сделки для ЦСКА важнее, чем мгновенное усиление позиции.