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«Спартак» обратился в РФС с просьбой отменить желтую карточку Жиго

17:11
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» обратился в РФС с просьбой рассмотреть возможность отмены желтой карточки защитнику Самюэлю Жиго, которую тот получил в матче 21-го тура против «Краснодара» (6:1).

Предупреждение в игре с «Краснодаром» стало для Жиго четвертым в сезоне, из-за чего он вынужден пропустить встречу 22-го тура с «Динамо», которая состоится 13 марта в Москве.

Начиная с сезона-2020/21 КДК РФС получил право отменять желтые карточки в том случае, если футболист, получая ее, пропускает следующий тур из-за дисквалификации (по регламенту РПЛ — четвертую, восьмую и так далее).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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