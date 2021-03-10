«Спартак» обратился в РФС с просьбой отменить желтую карточку Жиго

Как стало известно «СЭ», «Спартак» обратился в РФС с просьбой рассмотреть возможность отмены желтой карточки защитнику Самюэлю Жиго, которую тот получил в матче 21-го тура против «Краснодара» (6:1).

Предупреждение в игре с «Краснодаром» стало для Жиго четвертым в сезоне, из-за чего он вынужден пропустить встречу 22-го тура с «Динамо», которая состоится 13 марта в Москве.

Начиная с сезона-2020/21 КДК РФС получил право отменять желтые карточки в том случае, если футболист, получая ее, пропускает следующий тур из-за дисквалификации (по регламенту РПЛ — четвертую, восьмую и так далее).