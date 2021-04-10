Федотов рассказал, что из-за ангины не участвовал в тренировках «Сочи» перед матче с «Локомотивом»

В интервью «СЭ» главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что из-за ангины не участвовал в тренировочном процессе своей команды перед кубковым четвертьфиналом с «Локомотивом» (1:3), а лишь наблюдал за занятиями со стороны.

— При подготовке к матчу с «Локомотивом» в тренировках как-то участвовали с учетом вашего состояния?

— Не участвовал. Стоял вдалеке, наблюдал со стороны. Состояние было не очень хорошее, и учитывая, что это инфекционная ангина, меньше всего хотелось навредить команде. До того я не летал в Казань, и во время подготовки к Кубку непосредственно работать на поле не мог.

— Температура уже упала?

— Да. Вначале было жестковато, сейчас к вечеру иногда поднимается до 37. Но на бровку все-таки идти пока не стал.

— Здоровье позволит вам выйти к бровке на игру с «Зенитом»?

— Сделаю для этого все от меня зависящее.

(Игорь Рабинер)

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