Федотов рассказал, что из-за ангины не участвовал в тренировках «Сочи» перед матче с «Локомотивом»
В интервью «СЭ» главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что из-за ангины не участвовал в тренировочном процессе своей команды перед кубковым четвертьфиналом с «Локомотивом» (1:3), а лишь наблюдал за занятиями со стороны.
— При подготовке к матчу с «Локомотивом» в тренировках как-то участвовали с учетом вашего состояния?
— Не участвовал. Стоял вдалеке, наблюдал со стороны. Состояние было не очень хорошее, и учитывая, что это инфекционная ангина, меньше всего хотелось навредить команде. До того я не летал в Казань, и во время подготовки к Кубку непосредственно работать на поле не мог.
— Температура уже упала?
— Да. Вначале было жестковато, сейчас к вечеру иногда поднимается до 37. Но на бровку все-таки идти пока не стал.
— Здоровье позволит вам выйти к бровке на игру с «Зенитом»?
— Сделаю для этого все от меня зависящее.
(Игорь Рабинер)
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