Мостовой — о Карпине: «Он средненький тренер. Хорош тот, кто выигрывает титулы»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о победе «Балтики» над «Ростовом» (1:0) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Экс-хавбек сборной России отметил, что не удивлен вылету команды Валерия Карпина из Кубка страны.

«Нет, а чему удивляться тут? Даже Зарема, которая далека от футбола понимает и говорит, что Карпин уже 20 лет без титулов. Здесь нечего добавить. Зато все кричат: «Валера, Валера» на каждом шагу.

Хороший ли тренер Карпин? А кто сказал, что он хороший тренер? По результатам он средненький тренер. Хорош тот, кто выигрывает титулы. Хотя бы какие-то», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Карпин возглавляет «Ростов» с 2022 года, также он тренировал клуб с 2017 по 2021 год. Ранее специалист дважды становился серебряным призером чемпионата России со «Спартаком».

С 2021-го Карпин является главным тренером сборной России.