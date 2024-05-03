Воробьев: «Если «Балтика» выйдет в Суперфинал, то в РФС найдут способ перенести матчи»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высказался о возможном наложении для «Балтики» Суперфинала FONBET Кубка России и стыковых матчей за место в РПЛ на следующий сезон.

«Ситуативно следует этот вопрос решать. Как в истории и прогнозах сослагательное наклонение не очень уместно. Поэтому, если «Балтика» выйдет в Суперфинал, то в РФС найдут способ перенести, развести матчи и сделать для «Балтики» условия такие же благоприятные, как для Канта, когда он был в Кенигсберге 300 лет назад. Желаю «Балтике» выйти в Суперфинал и порадовать Канта к его 300-летию игрой в таком матче. Но не будем пока за «Балтику» беспокоиться. Это не самый большой повод сейчас для беспокойства, поверьте», — приводит «Спорт День за Днем» слова Воробьева.

2 мая «Балтика» победила «Ростов» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:0). В следующей стадии калининградская команда сыграет против «Спартака».

Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня, ответный стыковой матч — 1 июня.