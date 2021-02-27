Железнодорожники победили в дерби — 2:0.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

20-й тур

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:0 (2:0)

Голы: Лисакович, 6 (1:0). Крыховяк, 41 (2:0).

Нереализованный пенальти: Влашич, 73 (мимо).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбчинский (Живоглядов, 85), Чорлука, Паблу, Рыбус, Жемалетдинов (Баринов, 90), Мухин, Крыховяк, Куликов (Магкеев, 86), Камано, Лисакович (Эдер, 69).

ЦСКА (Москва): Помазун, Мариу Фернандес, Магнуссон, Васин, Щенников (Эджуке, 46), Зайнутдинов, Влашич, Ахметов, Марадишвили (Тикнизян, 86), Сигурдссон (Кучаев, 46), Рондон (Чалов, 66).

Судьи: Кукуян (Сочи). Болотенков (Москва), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва).

27 февраля. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Иногда полезно напоминать себе, что нынешний футбольный сезон — уникальный из-за пандемии Covid-19 и всем, что с ней связано. А это значит, что нужно стараться воздерживаться от каких-то поспешных и радикальных выводов, делая скидку на все сопутствующие обстоятельства. Если не забывать об этом, то и восприятие футбольной действительности станет иным.

«Локомотив» был очень плох в конце первой части чемпионата. В заключительном перед зимней паузой матче с «Химками» команда выглядела откровенно слабо, еле передвигая ноги и не демонстрируя никаких осмысленных действий. Критика в адрес главного тренера Марко Николича казалась полностью обоснованной, равно как и вопросы об отставке, а его оправдания в виде сложного календаря и обилия травм выглядели абсолютно неубедительно.

Вот только не стоит забывать, что у серба, который принял «Локомотив» перед июньским рестартом прошлого сезона, по сути, особо не было времени поработать с командой. Межсезонье было коротким, матчи шли через каждые три дня плюс в начале чемпионата железнодорожники лишились двух важнейших исполнителей — Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука.

Но после двух месяцев зимних сборов «Локомотив» предстал совсем иной командой. Дмитрий Рыбчинский на месте правого защитника. Схема 4-4-2 с ромбом в центре поля, где в нижнем его основании располагался 19-летний Максим Мухин, а в верхнем, в роли «десятки», — Рифат Жемалетдинов, которого все привыкли воспринимать исключительно как флангового игрока. Плюс Франсуа Камано в качестве одного из двух нападающих. Понятно, что все это наигрывалось и для тех, кто внимательно следит за железнодорожниками, не стало сюрпризом — ни расстановка, ни роли Камано и Рыбчинского.

Впрочем, куда важнее то, что это сработало. Понятно, что ЦСКА может жаловаться на кадровые проблемы — будь на месте Виктора Васина Игорь Дивеев, возможно, не было бы первого гола, да и Игорь Акинфеев, как знать, мог бы потащить удар Гжегожа Крыховяка в ближнюю «девятку». Упорно ходят слухи, что у армейцев вспышка Covid-19. В клубе этот факт отрицают, ограничившись пресс-релизом по поводу состояния Акинфеева — по официальной версии, у голкипера ОРВИ. Если замалчивание коронавируса и правда имеет место — это очень нехорошо, а счет 0:2 можно считать кармической расплатой за утайку.

С другой стороны, у «Локомотива» не было Антона Миранчука, Зе Луиша, Вячеслава Игнатьева — все они могли бы рассчитывать на место в старте. Но команда справилась и без них. А, кроме того, в линии атаки у ЦСКА был полный набор — загадочные хвори ее не тронули. Но на выходе — пустота. Можно, конечно, жаловаться на слабую реализацию — один незабитый Николой Влашичем пенальти чего стоит. Но беда в том, что все это мы видели и в первой части чемпионата. И ничего не поменялось.

Кажется, Николич справился с домашним заданием на зиму куда лучше Виктора Гончаренко. Но это только один матч, поэтому — никаких глобальных выводов. Для них время придет после 30-го тура. Но прямо сейчас есть ощущение, что этот «Локомотив» способен добраться до тройки.