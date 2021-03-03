Эмиль Бохинен впервые пообщался с российскими СМИ.

21-летний полузащитник молодежной сборной Норвегии Эмиль Бохинен дал первое интервью российским СМИ, в котором рассказал о советах отца, московских пробках, разговоре с Гончаренко, феномене Холанна и легендарности Бьорндалена.

Холод и московские пробки

— Ты уже чуть более недели в Москве, что-то удалось посмотреть?

— Нет, не так много. В основном мой маршрут таков: отель — база — отель. Был в торговом центре «Авиапарк». Пока не удалось посмотреть даже Красную площадь. Конечно, когда будет больше свободного времени, я это сделаю.

— С кем консультировался перед переездом в Россию?

— Самый важный человек — мой отец. Агент также пообщался с теми, кто играл в России и имел дела с российской стороной.

— Были люди, которые скептически относились к твоему трансферу?

— Все, кого я знаю, поддерживали. Конечно, есть те, кто сомневается. Были люди, которые говорили, что я провалюсь и вернусь обратно. Но я считаю, что переход в ЦСКА не был ошибкой. Люди, которые знают российский футбол, говорили, что мой новый клуб очень силен. Они трепетали.

— До сих пор живешь в отеле?

— Да. В ближайшем будущем, конечно, хочу снять квартиру. Но самое важное — найти место, от которого я буду получать удовольствие. Думаю, это займет время.

— Что удивило, когда прилетел в Москву?

— Москва — невероятно большой город. Я знал это и был готов к такому, но меня все равно это удивило.

— Был до этого в России?

— Нет, впервые здесь.

— Ты уже говорил ранее, что тебя удивил холод. А с московскими пробками успел познакомиться?

— В момент моего приезда было очень холодно, но я привык к такой погоде. А пробки сумасшедшие, в отличие от Норвегии. Здесь некоторые даже не соблюдают правила дорожного движения — в том числе и наш водитель постоянно перестраивается. В Норвегии так не водят.

— В метро планируешь спуститься?

— Пока нет, пока только на машине.

Перед полетом в Москву мама сказала: «Береги себя»

— Дети футболистов, выбравшие такой же путь, обычно испытывают давление сравнения с отцами. У тебя было такое?

— Не думаю, что давление — подходящее слово. Конечно, когда в детстве я забивал голы, все говорили, что забил сын Ларса Бохинена (играл за сборную Норвегии, в Англии — за «Блэкберн», «Ноттингем Форест» и «Дерби Каунти». — Прим. «СЭ»), а не Эмиль Бохинен. Мне знакомо это, но я никогда не ощущал давления.

— Отец часто консультировал, подсказывал?

— Отец сыграл очень важную роль в моей жизни. Он никогда не давил и помог мне стать тем игроком, которым я являюсь сейчас. Для него очень важно, что я сам выбрал этот путь. Но он говорил, что надо работать в два раза больше, чем все остальные. Это совет на всю мою жизнь.

— Ваш отец говорил, что надо быть аккуратнее с русскими девушками. Получается следовать совету?

— Не думал об этом пока. Сконцентрирован на футболе. Все мои мысли о том, чтобы получше узнать команду, партнеров, тренерский штаб.

— Допускаешь, что выберешь вторую половину в России?

— Знаю, что русские девушки очень красивые. Я одинок, но пока хочу остаться холостым и сфокусироваться на футболе.

— Когда планируешь завести семью?

— Сложный вопрос. В конце концов, все хотят обзавестись семьей, но это не первостепенная задача.

— Из семьи никто не отговаривал от трансфера в ЦСКА?

— Все были счастливы, поддерживали. Мама, конечно, чуть взгрустнула, что мне приходится покинуть дом. Но когда навели справки о Москве, ЦСКА, России, все были счастливы.

— Твой брат Фердинанд — военный. Можешь рассказать о нем подробнее?

— Да, он служит в норвежской армии. Он мой брат и одновременно лучший друг.

— Он бывал в горячих точках?

— Нет.

— Каким был главный совет, который дала мама?

— Как и все мамы: «Береги себя».

— 12 марта у тебя день рождения. Как планируешь отметить? Отмечал когда-то за пределами страны?

— Не помню, чтобы отмечал за границей. Посмотрим. Не думаю, что буду что-то особенное организовывать.

«Бьорндален — самая большая легенда»

— Норвегия — лыжная страна. Ты катаешься на лыжах? Следишь за чемпионатом мира, который сейчас идет?

— Трансляции чемпионата мира не смотрю, читаю о нем в СМИ. Но я фанат беговых и горных лыж, сам катаюсь.

— В детстве не стоял выбор между футболом и лыжами, биатлоном?

— Для меня на первом месте всегда был футбол. Когда был маленьким, получал удовольствие от лыж, но футбол был мечтой.

— Кто самый популярный спортсмен в Норвегии? Бьорндален?

— У нас много хороших спортсменов, особенно в футболе. Но Уле-Эйнер Бьорндален — самая большая легенда. Также есть Сульшер, Риисе и другие спортсмены, на которых надо равняться.

Любит готовить, играть на пианино, а из российских исполнителей знает только Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова

— С кем первым познакомился в ЦСКА?

— Первым, с кем общался, был Арнор Сигурдссон. Также Хердур [Магнуссон]. И Чидера (Эджуке), который играл в Норвегии, когда я там был. Отличная группа людей.

— Был ли обряд посвящения какой-то?

— Пока нет, но посмотрим. Может быть, что-нибудь и придумаем.

— Какую песню бы исполнил?

— Это надо обдумать. Возможно, выучу какую-то русскую песню.

— Знаешь какие-нибудь российские песни или российских исполнителей?

— Мне нравятся все стили музыки. Знаю Red Army Choir (Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. — Прим. «СЭ»).

— Откуда знаешь про них?

— Нашел на Spotify.

— Какой ты за пределами поля? Как проводишь досуг? Какое любимое занятие помимо футбола?

— Вся моя жизнь построена вокруг футбола. Пытаюсь расслабляться, набираться энергии, спать, правильно питаться. Конечно, есть хобби. Мне нравится смотреть сериалы, фильмы. Получаю удовольствие от игры на пианино и приготовления еды.

— Какой самый любимый сериал?

— «Побег», «Друзья», возможно, «Два с половиной человека».

— «Ход королевы» про шахматы смотрел?

— Нет.

— А как вообще к шахматам относишься?

— Люблю шахматы. Играл все время с семьей.

— Ты сказал, что играешь на пианино. Предпочитаешь классику или что-то более современное?

— Современное. Я научился сам, знаю несколько песен, которые изучал с помощью YouTube, но давно уже не играл. Чуть позже начну разучивать более сложные партии, возможно, буду играть и классическую музыку.

— Федор Чалов тоже играет на пианино. Можете сыграть с ним в четыре руки.

— Возможно, но я пока не так хорош. Знаю только несколько композиций. Это хороший способ переключиться. Точно не буду играть на пианино перед аудиторией. Думаю, если это и случится, то не скоро.

— Ты рассказывал, что играл за Акинфеева в футбольном симуляторе. Какие были впечатления от первой встречи с ним?

— Конечно, сыграть за него — мечта любого мальчишки. Когда я играл с братом и двоюродными братьями, выбирал также Саломона Рондона. Конечно, быть в ЦСКА, играть с такими великими футболистами — это мечта любого мальчишки.

— Ты знаешь, какой у тебя рейтинг в FIFA 21? И согласен ли ты с ним?

— Не знаю.

— 68.

— Не очень хороший пока.

— Играл за себя в FIFA 21?

— Да, я много играл в FIFA, но сейчас перестал. Конечно, здорово видеть самого себя и наблюдать, как развиваюсь в игре.

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Игорь — босс ЦСКА»

— Прозвище ЦСКА — армейцы. Кого бы из команды назвал бы генералом?

— Наверное, Игоря Акинфеева. Он босс. В ЦСКА отличный подбор игроков, получаю удовольствие от общения с ними.

— Что Игорь сказал, когда вы встретились?

— Пожелал успеха. Он отличный парень. Уверен, что его все любят.

— Кого еще из легенд клуба еще знаешь?

— Знаю двух защитников, которые сейчас работают помощниками главного тренера (братья Березуцкие. — Прим. «СЭ»). Они были отличными игроками. И знаю еще нескольких футболистов, но мне надо еще получше выучить историю клуба. Знаю, что за последние два десятка лет ЦСКА выиграл большое количество трофеев. Моя главная задача — вписать свое имя в историю клуба.

— Знаком с игрой Понтуса Вернблума?

— Нет, не знаком. Никогда не видел его игры.

«Все говорят, что матчи со «Спартаком» — сумасшедшие. Мечтаю окунуться в эту атмосферу»

— В нашем чемпионате очень горячие дискуссии по поводу судейства. Иногда судей проверяют на полиграфе. Слышал об этом?

— Нет.

— А сам часто споришь с судьей?

— Иногда да, но я пытаюсь сдерживать эмоции. Конечно, во время игры они захлестывают, и ты говоришь то, что не должен. Стараюсь гнев направлять в сторону мяча, а не в сторону судьи.

— Ты говорил, что удивился, как болельщики разделись в минусовую температуру. В Норвегии нет такого?

— Иногда сумасшедшие фанаты так себя ведут, но по большей части нет.

— Защитник ЦСКА Магнуссон однажды пошел на фанатскую трибуну и «заряжал» вместе с болельщиками. Если у тебя будет такое же приглашение, согласишься?

— Конечно, если будет возможно, то да. Но надо соблюдать меры предосторожности. Я бы выучил пару песен и, конечно же, спел с фанатами.

— Дерби со «Спартаком» — главный матч для всех болельщиков ЦСКА. Что-то уже слышали об этом?

— Когда подписывал контракт, мне сообщили об этом. Конечно, уже спрашивал у наших игроков. Все говорят, что это сумасшедшая игра и все хотят принять в ней участие. Жду игры со «Спартаком», чтобы окунуться в эту атмосферу.

— За кого болеешь из международных команд?

— «Челси» был моим любимым клубом, когда я был маленьким. Фрэнк Лэмпард был моей ролевой моделью.

«Надеюсь, через пару лет Норвегия войдет в элиту мирового футбола»

— В юношеской сборной ты играл с Холанном. Что можешь сказать про него?

— Холанн — восхитительный игрок и человек. У него невероятный талант, и он трудяга. Поэтому это не случайность, что он входит в число лучших нападающих мира.

— Вы вместе играли в матче с Гондурасом, когда он забил девять мячей. Какие были эмоции после матча?

— Не мог поверить, что это происходит. После игры пришло осознание, насколько мощно это было. И было огромное внимание со стороны СМИ. Думаю, это был первый раз, когда Холанн был представлен миру.

— Уже в тот момент можно было сказать, что он один из лучших?

— Думаю, да.

— Если сравнивать его с Мбаппе, то кто лучше?

— Сложный выбор. Мбаппе тоже выдающийся игрок, но он больше вингер. У них немного разные характеристики, невозможно выбрать из них. Со временем посмотрим, кто из них больше забьет голов.

— В той сборной также играл Хауге, который теперь выступает в «Милане». Почему норвежская система поставляет так много талантов?

— Не считаю, что это совпадение. У нас выдающееся поколение, ребята сами друг друга толкают вверх. Сначала были Холанн, Хауге. Они открыли двери для следующих футболистов. Мир видит, что Норвегия поставляет хороших игроков. Надеюсь, через пару лет наша страна войдет в элиту мирового футбола.

— Секрет в том, что налажена инфраструктура, построены манежи и улучшилось качество подготовки тренеров?

— Самое важное, что молодые ребята получили возможность играть на топ-уровне. Уровень лиги не такой высокий, как в России, и это дает возможность в молодом возрасте играть на взрослом уровне. И при переезде в более сильную лигу уже есть опыт игры со взрослыми — в Германии и Англии такого не происходит.

«Интерес со стороны английских клубов был реальным»

— В Instagram тебе часто пишут: «Переходи в наш клуб». Что чувствуешь, когда получаешь такие сообщения? Это может помочь при выборе клуба?

— Не думаю. Может быть, кому-то это на руку, но только не мне. Мне важно, что говорит клуб, что я чувствую. Как только услышал об интересе от ЦСКА, сразу появилось желание переехать сюда.

— Полтора года назад писали, что тобой интересовались «Брайтон», «Шеффилд», «Лидс».

— Интерес был, но не буду говорить, как близко все было. Не стоит развивать тему — это уже в прошлом.

— Но интерес был реальным?

— Да.

— РПЛ — трамплин в лиги получше?

— Не хочу называть это трамплином в более сильные лиги. Я здесь для того, чтобы команда побеждала и завоевывала трофеи. Никогда не знаешь, что случится в будущем. Пока я сконцентрирован на игре, на клубе, на помощи команде.

«Делаю все возможное, чтобы помочь Гончаренко»

— С тренером какого типа удобнее всего работать — с эмоциональным или более рассудительным, спокойным?

— Я делаю все возможное, чтобы помочь тренеру. Не так важно, как он себя ведет, в какой манере тренирует. Единственная задача — помочь тренеру. Есть тысячи различных видов тренеров, нужно адаптироваться к любому из них.

— К какому типу относится Виктор Гончаренко?

— Спокойный, выдержанный. Без сомнения, он может взорваться — это показывает, что он обладает страстью.

— Перед трансфером ты общался с Гончаренко. Что обсуждали?

— Мы общались о многих вещах. Самая важная — как он меня видит, как собирается задействовать, в какой футбол играют в команде, в каких аспектах игры мне надо прогрессировать. Это помогло мне принять решение. Важно знать, какие качества и недостатки понимает тренер.

— В чем, по мнению Гончаренко, тебе надо прибавить?

— В российской лиге по сравнению с норвежской более высокий темп игры, физической борьбы. В этом надо прибавлять.

— В одном из интервью ты говорил, что у тебя были проблемы с отбором. Как ты прокачал этот навык?

— Примерно два года назад я обнаружил эту проблему. Пришлось учиться не только отбору, единоборствам, но и правильному расположению, когда идти в отбор, а когда нет. Надо было стать более умным игроком. Вместе с тренером и его помощником мы смотрели видео, обсуждали, что я делал правильно, где ошибался.

— Многие говорят, что у тебя сильная левая нога. Правая — для ходьбы?

— Да, это как раз то, что мне пришлось улучшать. Есть над чем работать, но не испытываю больших проблем, играя правой ногой.

— Появлялась информация, что ты пропустил игру с «Локомотивом» из-за плохого самочувствия. Как чувствуешь себя сейчас?

— Чувствую себя хорошо, набираю форму. Все идет по плану. Надеюсь, в скором времени смогу принять участие в матчах.

— Готов сыграть за ЦСКА в следующем туре?

— Я в хорошей в форме, но решение принимает тренер.

— Кого вообще видишь прямым конкурентом за место в стартовом составе?

— Все полузащитники ЦСКА одаренные, но я уверен, что могу тоже что-то привнести. Буду работать в поте лица, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. Все в моих руках. Хочу доказать тренеру, что я заслуживаю играть.