В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжит работу в английском клубе, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство клуба намерено оставить 53-летнего голландца на следующий сезон. Новые владельцы «МЮ» считают, что увольнение тренера и поиск нового потребуют дополнительных вложений.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Под его руководством команда занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка в 34 матчах.