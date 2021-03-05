Почему у Галицкого все будет хорошо. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телекомментатора и бывшего пресс-атташе сборной России — о «Краснодаре»

Footбольные люди

В 21-м туре нет матча интереснее, чем игра «Спартака» с «Краснодаром». Москвичи начали год из рук вон плохо, но в последние годы красно-белые всегда были командой эмоциональной, и всего одна статусная победа способна изменить многое.

А «Краснодар»... «Быкам» нужно побеждать в Тушине, чтобы если не свести на нет бесконечные разговоры о системном кризисе, то хотя бы на время их приглушить. Весь этот сезон южан бросает то вверх, то вниз. И мало кто понимает, что ждет их летом.

В центральной встрече тура встретятся два ярких частных клуба, где нет бюджетного финансирования, где четко понятно, кто первое лицо, — и оба, по общему мнению, сейчас играют ниже ожиданий. Но если будущее «Спартака» с точки зрения ближайших задач и кадровых решений известно, о «Краснодаре» этого не скажешь.

Последний раз Сергей Галицкий общался со СМИ два года назад — в апреле 2019-го. Это было интервью не о футболе, брала его девушка (что вряд ли одобрил бы Андрей Кобелев) — и тот разговор стал первым выходом владельца «Краснодара» в медиасвет после продажи «Магнита» в начале 2018-го. Вспомнить, когда с прессой подробно общался генеральный директор «быков» Владимир Хашиг, еще сложнее. С момента последнего большого интервью Мурада Мусаева прошло больше полугода.

Стал ли клуб действительно более закрытым? И если да, в чем причины? Ответить на подобные вопросы непросто.

Множатся разговоры, самые болезненные из которых для «быков» — о сложных контрактных переговорах со своими воспитанниками Матвеем Сафоновым и Даниилом Уткиным. На этот счет высказался Мусаев, дав понять, что дело в травмах, а не в стремлении клуба приструнить игроков, якобы захотевших улучшения контрактов до стандартных для РПЛ условий. Тема перестала быть острой, но некоторое время «Краснодар» прожил, окруженный общим мнением, что нужно меняться и что футболисты, даже выросшие в здешней академии, требуют к себе большего внимания.

Повестка о воспитанниках, решивших «прокачать» свои права, сформировалась не сегодня и не вчера. Так происходило с ушедшим в «Рубин» Игнатьевым, и точно так же именно Мусаев комментировал происходящее, говоря СМИ, что конфликта нет и что форвард просто не готов играть. Так было с Сулеймановым, который в итоге остался в «Краснодаре».

Вот уже несколько лет агенты отрезаны от клубной академии: игрокам не разрешают подписывать с ними контракты, хотя общение идет. И агентское влияние на молодые умы рано или поздно сказывается — особенно когда за спиной есть богатые команды, готовые забрать талант на лучшие условия.

Хорошо или плохо закрывать пути агентам — вопрос спорный. Галицкий тратит на «Краснодар» только свои деньги и имеет право предлагать правила игры — если говорить о подписанных футболистах и тренерах, никто из них на размер зарплаты никогда не жаловался. Терять лучших игроков из-за настойчивости агентов действительно неприятно, но если речь о тех, кто вряд ли может пригодиться после выпуска родному клубу, то здесь услуги посредника в трансфере вряд ли стали бы лишними. «Быки» продают меньше, чем могли бы, — но, наверное, мы сейчас уходим в сторону от главного: что ждет клуб летом?

И здесь вопрос доверия к тренеру, вероятно, становится определяющим.

С 2018-го «Краснодар» тренирует Мусаев. С ним взяты две бронзы и случился долгожданный выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Сейчас «быки» вне первой тройки. Но разговоры о кризисе 37-летнего специалиста в этом сезоне или о том, что он в «Краснодаре» исчерпал себя, ведутся без понимания нескольких важных моментов.

Мусаев — воспитанник клубной системы. Он верный солдат. Правильно ведет себя по отношению к «Краснодару». Безусловно, умен и очень глубоко погружен в футбол.

Очень часто говорят, что Мусаев — это и есть Галицкий. Дело не в экзаменах, которые каждый тренер «быков» должен сдавать президенту фактически в ежедневном режиме, объясняя план и задачи на тренировки, на матч, на выбор состава и на замены игроков. В таком постоянном общении любой специалист оказывается в состоянии постоянного обмена информацией с боссом и, разумеется, подпадает под его влияние. А если так, то уволить самого себя человек не может.

Боюсь, что тут мы упираемся в самую сложную тему. Навязывает ли Галицкий свои идеи тренеру? И если да, плохо ли это для всех?

Какими бы ни были слухи и убеждения на этот счет, подобное надо спрашивать у них двоих — президента и тренера. И этот вопрос обязательно прозвучит в интервью, кто бы его ни брал. Но интервью пока нет — и когда оно состоится, неизвестно.

Поэтому можно предположить одно. Что сезон Мусаев точно доработает до конца. А если победит «Спартак», то с большой долей вероятности тренер сохранит пост и летом.

На днях прошла информация, что Галицкий сократил личные вложения в «Краснодар» на 22 процента. Вряд ли кто-то из болельщиков и журналистов понимает, что это означает на самом деле. Об экономии на команде речь точно не идет — последние трансферные окна получились у «быков» нетипично затратными, так много за новичков они еще не выкладывали. И это притом, что спортивного директора в клубе нет.

Всем кажется, что «Краснодар» мог бы быть сильнее. Роман Широков сказал о бывшей команде, что она бесхарактерная, играет, только когда все хорошо, а условия слишком тепличные.

Галицкий — это не только Мусаев. Галицкий — это «Краснодар». «Быки» в этом смысле действительно абсолютно частный клуб. Про «Спартак» в подобном контексте такое не скажешь.

Перемены возможны, наверное, только если контроль за происходящим хотя бы немного ослабнет. Но тогда это будет уже не клуб Галицкого.

Поэтому у «Краснодара» все и дальше будет как сейчас, то есть хорошо. Как бы кто ни думал, что быть должно по-другому.