«Спартак» и «Краснодар» разойдутся миром, «Зенит» не проиграет «Рубину». Прогнозы на 21-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев и известный поэт-песенник Александр Шаганов

ЦСКА — «Ахмат»

Денис Бояринцев — 2:0. Поставлю на победу ЦСКА, очки ему никак нельзя терять, тем более что было поражение от «Локомотива» в предыдущем туре. Думаю, армейцы выиграют, иначе им будет сложно включиться в чемпионскую гонку.

Александр Шаганов — 1:0. Фактор домашнего поля должен сыграть. Хотя мне очень импонирует работа в «Ахмате» Андрея Талалаева. Желаю ему всяческой удачи, но считаю, что ЦСКА одержит победу.

«Ротор» — «Химки»

Бояринцев — 1:2. «Химки» выглядят очень симпатично. Понятно, что «Ротор» борется за выживание, а у «Химок» сейчас этой проблемы нет. Поставлю на победу гостей.

Шаганов — 0:2. «Химки» обновились с приходом Черевченко и являются уверенным середнячком. «Ротору» нужно решать свои задачи в турнире. Думаю, этот выезд на берега Волги должен одарить химчан тремя очками.

«Ростов» — «Сочи»

Бояринцев — 3:2. Матч будет с большим количеством забитых мячей. Наверное, игра получится хорошей и интересной. Если судейские ошибки не помешают, думаю, «Ростов» выиграет.

Шаганов — 0:0. «Ростов» и «Сочи» удачно сыграли в прошлом туре. Скорее всего, будет очень осторожная игра. Цена этого матча высока для обеих команд, мы увидим позиционный футбол. Одним словом, нулевая ничья.

«Урал» — «Уфа»

Бояринцев — 1:0. Поставлю на победу «Урала». Все-таки он играет дома. Я вижу в этом определенное преимущество.

Шаганов — 2:1. «Урал», возбужденный ничьей в прошлом туре, проведет домашнюю игру. Команда на подъеме, а вот «Уфу», видимо, подрезала смена руководства. Победа «Урала», хотя гости постараются оказать сопротивление.

«Динамо» — «Тамбов»

Бояринцев — 4:1. Тут, конечно, однозначным фаворитом является «Динамо». У «Тамбова» большие проблемы. Думаю, динамовцы одержат крупную победу.

Шаганов — 3:1. Победа «Динамо» — без вариантов. Возможно, динамовцы даже больше наколотят. Но остановимся на трех забитых мячах.

«Спартак» — «Краснодар»

Бояринцев — 2:2. Мне кажется, будет очень интересный матч. И «Спартаку», и «Краснодару» кровь из носу нужны очки. Думаю, что в этом матче тоже будут забиты мячи. Поставлю на результативную ничью.

Шаганов — 1:1. Безусловно, главный матч тура. «Спартак» после перерыва в разобранном состоянии. «Краснодару» осложняет ситуацию выездной характер игры. Чуть больше отдаю предпочтение «Краснодару», но «Спартак», памятуя о поражении в прошлом туре, постарается реабилитироваться.

«Арсенал» — «Локомотив»

Бояринцев — 0:2. «Локомотив» в хорошей форме, с отличным настроением едет в Тулу после победы над ЦСКА. У «Арсенала» сейчас не самый лучший период. Думаю, «Локомотив» выиграет.

Шаганов — 0:3. Здесь тоже без вариантов. Для железнодорожников это будет легкая туристическая прогулка в Тулу. Думаю, что будет крупная победа «Локомотива».

«Рубин» — «Зенит»

Бояринцев — 1:1. «Рубин» очень понравился в игре со «Спартаком». «Зенит» пока забуксовал. И в Кубке неудачно сыграл, и потерял очки в домашнем матче с «Ростовом». Обе команды покажут хороший красивый футбол, но поставлю на ничейный результат.

Шаганов — 2:3. Еще один матч, который вызывает у меня огромный интерес. Мы увидим футбол на встречных скоростях. При всем уважении к мастерству Слуцкого поставлю на победу «Зенита», возможно даже волевую.

Сергей Нуждин