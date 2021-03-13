Хинкель хвалил Максименко и Кутепова, Шварц — Захаряна. Что говорили тренеры после дерби
Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель после матча объяснил оборонительные замены команды в концовке игры, отметил вратаря Александра Максименко и пообещал, что красно-белые еще вернутся к схеме с четырьмя защитниками.
— Сегодня было отличное дерби, интенсивный футбол с первых минут, — сказал Хинкель после матча. — В первом тайме мы чуть лучше контролировали игру. Тем не менее, «Динамо» открыло счет. Но мы не сбавили темп, показали характер и сравняли счет. В перерыве мы поняли, что силы есть, и можно продолжать давить, не сбавляя обороты. Так и вышло. Мы вынудили соперника ошибиться в их штрафной и забили с пенальти. Потом много моментов было у обеих команд. Но Максименко отлично показал себя. Он провел прекрасный матч.
— Повлияло ли на настрой «Спартака» поражение от «Динамо» в Кубке и отмена РФС желтой карточки Фомина?
— Возможно, это повлияло на настрой ребят, но я лично не фокусировался на этой теме, если честно. Конечно, мы говорили про кубковый матч. Тогда мы тоже контролировали игру, имели моменты, но проиграли — соперник забил с пенальти и после штрафного. Сегодня мы выходили на поле без страха.
— Есть ли у вас данные по состоянию здоровья Мозеса и Ларссона?
— Нет, Джордана я еще не видел после матча, так что не могу ничего сказать. Мозес рассказал, что по ощущениям получил удар в колено, и он как будто подвернул его. Но, по его же словам, вроде бы Виктор не получил серьезного повреждения. Но нужно будет провести дополнительное обследование.
— «Спартак» вернулся на игру в три центральных защитника. Для чего был нужен переход на четыре защитника? Этот эксперимент признан неудачным?
— Нет. Я снова вам скажу то же самое: этот вариант еще жив, мы будем рассматривать его в будущем. Возможно, еще удивим вас такой расстановкой.
— Как вам игра Ильи Кутепова, который давно не получал регулярной практики?
— Он провел отличный матч. Но мы этого и ждали. Знали, что Илья нас не подведет. На каждой тренировке он выкладывается как настоящий профессионал с большой буквы. Работая упорно, он ждет своего шанса. И когда шанс выпадает, он его использует, как сегодня.
— Своими заменами в конце игры «Спартак» дал понять, что будет играть на удержание. Обычно это приводит к беде. Почему вы решили уйти в оборону?
— Наши замены стоит рассматривать как реакцию на замены «Динамо». Когда мы повели в счете, они стали выпускать игроков атаки, нам же пришлось выпускать игроков обороны. Ряд замен был обусловлен и карточками, в частности, уход с поля Квинси. У нас уже есть печальный опыт, когда мы не успевали заменить игрока с желтой карточкой. Так что хотели перестраховаться.
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц посетовал на неудачный переход из обороны в атаку, похвалил Арсена Захаряна и заявил, что бело-голубые не заслуживали поражения.
— Игра была очень интенсивной и боевой, — сказал Шварц. — У нас было много хороших отрезков, парни проявили себя хорошо. Мы до конца бились, старались переломить ход матча. Были шансы отыграться, и я считаю, мы были достойны сравнять счет и заработать очко.
— Первый удар в створ «Динамо» нанесло в заключительной трети матча. С чем это связано?
— В первом тайме у нас тоже были подходы. Не хватало точности в завершающей фазе атаки. Мы хорошо выходили из обороны в атаку. Игра была с равными шансами на успех. Назвал бы этот матч равным.
— Почему в основе вышел Паршивлюк? Почему не поменяли его еще в перерыве, учитывая карточку?
— В кубковом матче он так же играл на правом фланге, и мы решили сегодня ничего не менять. Во втором тайме, когда мы понимали, что будет много единоборств, чтобы не рисковать второй желтой карточкой, решили его заменить.
— Захарян продолжает всех впечатлять. Как оцените его прогресс — вы уже понимаете его потенциал?
— Для него это было первое дерби, тем более, с первых минут. Я доволен качеством игры, которое он показал. Мне нравится, как он работает на тренировках. Ему всего 17. У Захи все еще впереди, думаю, его ждет серьезный прогресс.
— Для вас матч против Доменико Тедеско принципиален? Вообще, немецкое противостояние в РПЛ — это особая философия?
— Мы не говорим о национальности тренеров. Сегодня играло «Динамо» против «Спартака», вот и все.
— Вы сказали, что игра была равной, но в чем тогда была причина поражения? Что конкретно не получилось у «Динамо»?
— В первую очередь, я отметил бы очень высокий класс игроков «Спартака». И вторая причина, наверное, в том, что в переходных фазах игры мы могли бы быть более точными. У нас хватало брака в передачах, не получалось осуществлять переходы с завершением — с созданием опасных моментов. Считаю, как минимум ничью мы сегодня заслуживали. В подобных играх все решают нюансы.
— Повлияло ли то, что буквально накануне вы узнали, что Фомин сможет сыграть?
— До вечера четверга мы были уверены, что он не сможет играть. В пятницу мы уже встраивали его в нашу схему. Но с точки зрения подготовки к матчу это не было определяющим.
— Захарян после пропущенного гола проявил себя лидером. Не будет ли он в дальнейшем играть в центре, а не на фланге?
— Он универсальный игрок, может сыграть как вингером, так и «десяткой», так и «восьмеркой».
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