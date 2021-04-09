Дмитрий Парфенов о матче с ЦСКА: «Футбол должен заканчиваться футболом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:2).

«По организации, по отдаче, по дисциплине это тот уровень, который хотелось бы видеть, — сказал Парфенов после матча. — Вот эти вещи я уже комментировать не буду (вероятно, речь о судействе — Прим. «СЭ»). Безобразие. Такие матчи, ты строишь, ты работаешь, ты переживаешь... Кроме меня, есть руководство, есть болельщики. Футбол должен заканчиваться футболом.

Любая команда отрабатывает стандарты и хочет забивать со стандартов. Это одно из оружий ведения игры. Соперник также реализовал свой стандарт. Удаление Луценко? Уровень команды ЦСКА понятен, а когда еще и остаешься на одного игрока меньше, то, конечно, сложно. Тем не менее, команда терпела, выдерживала.

Усталость? Это футбол, футболист должен тратить силы. Это его профессия. Мы сражались за Кубок, теперь у нас чемпионат. Мы не будем опускать руки. Будем сражаться за каждый матч".

Жеребьевка 1/2 финала пройдет 9 апреля.