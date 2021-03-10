Промес провел крутой матч с «Краснодаром». Как Тедеско вписал новичка в прошлогоднюю схему

Квинси качественно открывался и создал новую атакующую комбинацию для «Спартака».

Когда Тедеско только стал наигрывать схему с четырьмя защитниками на сборах, начали строиться и распространяться глубинные теории о целях этого перестроения. Наиболее популярным объяснением в болельщицкой среде была версия, якобы Доменико пообещал владельцам подготовить почву для атакующего футбола своему преемнику. Еще одной догадкой был грядущий переход Промеса — голландец известен как эффективный фланговый игрок, способный быстро комбинировать, смещаться в центр и полуфланги под обострение (разрезающие передачи в штрафную и удар), а его наиболее яркая сильная сторона — дриблинг один в один с входом в штрафную. В схеме 3-4-1-2 из первой части сезона нет места фланговому нападающему, поэтому переход голландца как обоснование для смены расстановки не казался лишенным логики.

Попытка игры в агрессивные 4-4-2 (или 4-2-2-2) в первых матчах второй части сезона провалилась — «Спартак» сначала вылетел из Кубка (0:2 от «Динамо»), а в следующем матче проиграл «Рубину» с таким же счетом уже в РПЛ. Формация оказалась не подходящей под нынешний подбор исполнителей: слишком активно атакующих фланговых полузащитников (Промеса и Мозеса), которые недорабатывают без мяча, плохо сбалансировали агрессивно прессингующий Зобнин и недостаточно интенсивный без мяча Хендрикс, не являющийся по профилю явным разрушителем. Пара Зобнин — Хендрикс — не тот центр поля, который способен компенсировать ультраатакующую схему с двумя центральными и фланговыми нападающими.

К тому же более ограничен в возможностях подстраховки был центр защиты, где действовали Жиго и Джикия. Для них было слишком рискованно выходить из линии, действовать агрессивно. Порой из-за нехватки дополнительного центрального защитника отсутствовала привычная компактность в штрафной, на каждого игрока защиты выпадало больше давления из-за покрытия большего пространства.

После двух неудач с новой схемой Тедеско решил вернуться к изученному построению из первого круга. В матче с «Краснодаром» Квинси вышел на позиции «десятки» под нападающими и провел яркий матч, сделав гол + пас. Все мы знаем Промеса как эффективного дриблера с качественным завершением моментов через пас и удар с любой дистанции, поэтому сегодня поговорим про его умные открывания и широкий диапазон перемещений на новой позиции. Именно за счет этого он во многих случаях угрожал воротам соперника.

Быстрая оценка ситуации и открывания

Квинси способен очень быстро принимать решения и менять направление своего движения в зависимости от развития эпизода. Это находит отражение в эффективности его открываний в финальной стадии атак, причем он способен открываться как под мяч (передачи в ноги), отклеиваясь от соперника поперек или назад, так и от мяча (вертикальные открывания за спину).

Нужно делать скидку на то, что «Краснодар» в целом играет с большим количеством оголенных зон сзади, особенно неважно команда контролирует пространство в переходных фазах, когда опорная зона и крайние защитники находятся в высоких позициях в момент потери мяча. Тем не менее первый гол Промеса после возвращения в «Спартак» показал типичный пример быстрого и правильного принятия решений голландцем.

Эпизод матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» — 6:1.

Свое движение в контратаке он начинал по центру и мог заполнять пространство между Соболевым и Ларссоном, которые находились на большом удалении друг от друга. Но объективно понимая свой невысокий шанс пробить в борьбе из-под Кайо после навеса, Квинси сместился на оголенный правый край защиты Краснодара с целью заполнить свободную зону. В итоге «Спартак» получил возможность разыграть комбинацию низом — Мозес покатил в центр на Ларссона, швед развернулся с мячом и мог отдавать в ноги Промесу под удар или улучшение позиции через дриблинг.

Эпизод матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» — 6:1.

Но Ларссон то ли промедлил, то ли умышленно затянул с передачей и сместился с мячом еще на пару шагов в центр. В результате Газинский перекрыл линию передачи низом на Промеса, но Квинси быстро сориентировался и придумал еще более опасное открывание за спину крайнему защитнику. Последовал качественный и своевременный пас вразрез, который Промес реализовал в касание.

Эпизод матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» — 6:1.

Быстрое комбинирование

Квинси быстро работает с мячом и играет в динамичный футбол. На фоне нашей лиги он сильно выделяется совмещением интенсивности и качества игры. Промес пока не полностью обрел свою лучшую форму, но уже активно перемещается по всему полю на рывках — немало уходит на фланги в развитии атаки и при выходе из обороны после отбора, выполняет множество полезных открываний, которые дезориентируют соперника и помогают создавать пространство. К тому же он часто обыгрывает соперника через пас и последующий скоростной рывок в высокую зону, где освобождается от опеки за счет превосходства в резкости.

При этом Квинси динамичен именно с мячом в ногах — у него быстро появляется готовое решение для продолжения атаки после обводки, а сразу после отданной передачи он открывается в следующую зону и предлагает себя под обратный пас. На примере внизу он успел сместиться из центра во фланговую зону при выходе из обороны, качественно отдал на ход забегающему Мозесу и сам выполнил рывок, после которого оказался в свободной позиции между линиями.

Эпизод матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» — 6:1.

Показательно, насколько позади остался Вильена.

Эпизод матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» — 6:1.

Но Ларссон не смог обработать неудобный пас с фланга, и скидки не случилось. Тем не менее за короткий срок Промес успел отдать продвигающий пас и сам открыться под ответную передачу в высокой зоне — такая скорость игры позволяет обыгрывать соперника и без прямого дриблинга.

Перспективная идея в атаке

Из матча с «Краснодаром» стала понятна еще одна простая, но эффективная задумка в атаке — открывания Промеса за спину защите под скидки Соболева или другого таргетмена. Суть в том, что из глубины должна идти передача такого типа и качества, которая позволяет в касание скинуть мяч за спину защите. В это пространство из глубины врывается Квинси, который может выходить один на один или просто встречаться с мячом в опасных зонах.

Промес действительно умеет создавать себе подобные ситуации, потому что обладает всеми нужными для этого качествами: быстро переключает внимание, хорошая реакция на эпизод, ловко разворачивает корпус, резко меняет направление движения, подстраивается под сложные передачи, обладает высокой скоростью — как стартовой и дистанционной, так и мыслительной.

Ему не нужно заранее готовить себе позицию и быть вблизи нападающего. За счет своевременного и быстрого разворота он способен включаться из глубоких позиций прямо в момент передачи. Это усложняет противодействие защитникам — рывок становится менее предсказуемым, на раннем этапе голландца не получается взять под опеку. На врывание приходится реагировать центральному защитнику, и это требует высокой концентрации и способности быстро переключаться. Если рывок Промеса поддерживают правильным движением партнеры, помогая связать защитников, это становится еще более опасным.

Даже при выходе в контратаку он успевал переключаться и своевременно делать рывок в правильную позицию. Но пока не был вознагражден.

Эпизод матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» — 6:1.

Против компактной тройки центральных защитников это реализуется сложнее, но у Промеса всегда будет несколько шансов за матч для использования смещенной обороны и свободных зон. Он хорошо понимает, в какую зону открываться и может менять решение на ходу.