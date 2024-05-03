Миранчук все ближе к финалу Лиги Европы. Вышел на поле в концовке и был в сантиметрах от эффектного гола

«Аталанта» сыграла вничью в первом полуфинальном матче с «Марселем».

При этом Миранчук практически не пропускает игры и как минимум появляется на замену — до игры с «Марселем» из 44 матчей «Аталанты» во всех турнирах он вышел в 34. Также он нередко набирал голевые действия после появлений со скамейки: например, за суммарные 13 минут на поле в 15-м и 16-м турах серии А оформил 1+1. Все же в атакующей линии бергамасков серьезная конкуренция, которая мешает россиянину стать безальтернативно основным.

Лучший сезон в карьере проводит Шарль Де Кетеларе, крайне полезны Джанлука Скамакка, Тен Копмейнерс и Адемола Лукман. Но даже при этом позиции Алексея в клубе все равно сильны. «Миранчук стал для «Аталанты» фундаментальным футболистом», — поделился Гасперини в феврале.

В первом полуфинале Лиги Европы с «Марселем» Миранчук появился только в концовке. Но «Аталанта» отлично начала и без россиянина — открыла счет уже на 11-й минуте. Скамакка замкнул быструю атаку бергамасков мощным ударом из штрафной. Итальянцу помогла неосторожность защитника Шанселя Мбемба, который не выдержал линию офсайда. Конголезец исправился спустя девять минут — дальним выстрелом завершил единственный отрезок первого тайма, в котором «Олимпик» полностью владел инициативой.

До перерыва игра проходила на половине хозяев, но «Аталанта» традиционно не лучшим образом выглядела в позиционном нападении. «Провансальцы» же постоянно выискивали возможности для контратаки и в конце тайма едва не наказали соперника за то, что он пошел вперед большими силами. Пьер-Эмерик Обамеянг в контратаке выкатился один на один, но не попал в угол.

Фото Reuters

После перерыва ситуация перевернулась: «Аталанта» застряла на своей половине поля и практически не подступала к чужим воротам. Зато «Марсель» действовал очень активно — только Обамеянг за первые семь минут второго тайма дважды бил из штрафной. Отличный шанс на дубль упустил защитник Мбемба — после неудачного выхода вратаря бергамасков на угловом головой вместо пустых ворот отправил мяч далеко за лицевую.

Атака гостей оживилась благодаря первой замене во втором тайме. Нет, вышел не Миранчук — Лукман сменил Скамакку и моментально добавил нападению «Аталанты» резкости. Англичанин всего за две минуты на поле организовал быстрый выпад и заработал стандарт на границе штрафной. Для противоборства Адемоле у «Марселя» на правый фланг даже сместился такой же скоростной Луис Энрике. Но вингер лишь на несколько минут вернул инициативу «Аталанте» — большая часть тайма проходила с постоянными моментами «Олимпика».

Вскоре «провансальцы» даже забили: Исмаила Сарр с добивания прошил Хуана Муссо, но гол отменили из-за офсайда простреливавшего Энрике. На 73-й минуте «Олимпик» вновь едва не вышел вперед. Только что вышедший на поле Аззедин Унаи пробил в крестовину. А через минуту Муссо далеко за пределами штрафной попал под давление Фариса Мумбанья, который накрыл вратаря не пробил по пустым только из-за того, что сам потерял равновесие.

Для российских болельщиков самое интересное Гасперини припас на концовку — Алексей Миранчук появился на поле на 85-й минуте, заменив по позиции проведшего совсем блеклый матч Де Кетеларе. И появление российского легионера добавило игре «Аталанты» искринку. В первые несколько минут Миранчук дважды пытался сотворить что-то интересное — сперва потерял мяч на подступах к штрафной, чуть позже был остановлен на входе в нее.

Но самый крутой момент Алексей получил на 90-й минуте — получил мяч в свободной зоне после паса партнера, сместился и пробил в ближний угол с рабочей левой. Это мог быть шикарный победный мяч, который сделал бы «Аталанту» однозначным фаворитом противостояния, но немного не повезло. Остается надеяться, что удачу Алексей припас на ответный поединок, а Гасперини для него — игровое время. Финал Лиги Европы — в одном шаге.