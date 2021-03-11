Разбираем игру 32-летнего форварда

Станислав Черчесов в прошлом году не раз говорил, что Дзюба остается капитаном сборной, замечал, что вызовет форварда в марте. Эти же слова повторил на днях. Хотя форма Артема наверняка вызывает у тренера национальной команды настороженность. Как и у Семака. Что же происходит с нападающим?

Роли Дзюбы при Семаке всегда были зеркалом тренерских идей. С приходом/восстановлением таких игроков, как Вендел и Малком, Семак предпринимал попытки строить игру с меньшим креном на Артема. Плеймейкерский объем Артема различными способами пробовали перераспределять. В идеале под ним нужна сильная «десятка» с функционалом по удерживанию мяча и обострению, но в «Зените» такого игрока нет. Вендел слишком глубоко, Малком на фланге, пасующие защитники на другом конце поля. Но рядом решений этот пазл можно было собрать.

В трех играх 2021 года роль Дзюбы снова была скорректирована. Несмотря на то, что во всех трех матчах «Зенит» играл с разными схемами (4-3-3, 4-4-2 ромб и 4-4-2 в линию) Артем действовал довольно строго в рамках штрафной соперника. Стало гораздо меньше фирменных смещений на фланги для розыгрыша комбинаций накоротке и в зоны перед штрафной. Для сравнения, ниже сезонная тепловая карта Дзюбы и карта по матчу с «Ростовом».

Сезонная тепловая карта Дзюбы.

Тепловая карта Дзюбы в матче с «Ростовом».

Это, а также противоречивая форма сказались на вкладе Дзюбы в атаку.

Артем в текущем сезоне в РПЛ+Кубок в среднем за матч: 2,43 удара, 0,69 ожидаемых голов (xG), 1,56 передач под удар, 0,23 ожидаемых голевых передач.

Против «Арсенала» — 0 во всех этих графах. Против «Ростова» и «Рубина» — похожая картина. Главное атакующее действие Дзюбы против казанцев — незабитый пенальти (0 ударов, кроме него), против ростовчан — 4 передачи под удар (все из штрафной, 2 после стандартов), но действительно ценная только одна, когда Артем скинул на ход Кузяеву в центр штрафной. Такая просадка форварда по атакующим метрикам критична для «Зенита». Даже в текущем сезоне Дзюба — лидер лиги по созданным для партнеров явным голевым моментам (причем с отрывом) и второй по гол+пас.

Неожиданно (нет), но более жесткая привязка нападающего к пределам штрафной площади соперника не привела к увеличению его бомбардирских показателей. Причина — нарушались привычная доставка мяча в штрафную, которая организовывалась во многом силами Артема. То что «Зенит» в этих условиях стал больше забрасывать мяч вертикально и через навесы — ожидаемо. Немного статистики. В этом сезоне Дзюба вступает в верховые единоборства в среднем 9,45 раз за матч, против «Рубина» — 19 единоборств, против «Ростова» — 14.

Возможно, роль Дзюбы — не совсем установка тренера. «Ростов» отыграл тайм в меньшинстве, у «Рубина» были серьезные кадровые проблемы, а игра проходила на ужасном покрытии. Оба соперника «Зенита» осознанно отдали мяч и оборонялись в низком блоке. Это во многом определило и частое расположение Дзюбы в штрафной (уходить в глубину и на фланги — значит, выходить за две линии обороны соперника). С другой стороны, против «Ростова» Семак пробовал ромб с Венделом на позиции «десятки», что выглядит как попытка заменить плеймейкерский объем Дзюбы в зонах перед штрафной.

Немного истории

В первые два сезона Семак строил игру вокруг Дзюбы, который стал импровизированным диспетчером с нетипичной ролью для центрального нападающего. В итоге Артем становился лучшим ассистентом и был в различных топах по метрикам плеймейкинга. В сезоне-2020/21 по разным причинам роль Дзюбы стала более узкой.

В прошлом сезоне он был лидером лиги по точным передачам в радиус 20 метров от ворот соперника и по касаниям в штрафной. По обоим показателям — с отрывом от всех остальных. В сезоне-2020/21 не попал даже в топ-5 и показал довольно средние цифры, примерно на уровне Мостового и Ерохина. Передачи в штрафную от Дзюбы в сезоне-2018/19 в среднем за матч — 3,89, в сезоне-2019/20 — 3,55, в сезоне-2020/21 — 2,05. Резкая просадка, которая не может быть совпадением. Сезон-2020/21 в части показателей плеймейкинга очень близок к показателям, которые были у Дзюбы до Семака.

Зимой новыми диспетчерами в «Зените» стали Малком и Вендел. Малком — лидер РПЛ по точным передачам в радиус 20 метров от ворот соперника с очень солидным показателем 4,28 на 90 минут и лучший в «Зените» по передачам под удар и в штрафную (в среднем 5,56 передач в штрафную в этом сезоне). Если бы не травма, то он, скорее всего, набил бы еще более солидную статистику.

Промежуточные итоги

Желание Семака меньше использовать Дзюбу в подыгрыше и больше в завершении — логично и давно напрашивалось. Это уменьшит зависимость команды от Артема. В этом сезоне Сергей Богданович разными способами пытался это реализовать, но пока безуспешно. Без Дзюбы в привычной роли атака «Зенита» становится еще более однообразной и предсказуемой. Но направление выбрано верное.

Планы штаба «Зенита» сильно спутала травма Малкома и в меньшей степени Дриусси. Без Малкома совокупность кадровой специфики не позволяет сделать выбор в пользу использования схемы 4-3-3, которую наигрывали почти все сборы. Без него же и без Дриусси нет возможности играть с полноценным ромбом в центре (единственный выбор на позицию «десятки»).

Скорее всего, до возвращения Малкома (ориентировочно середина апреля) Семак в конце концов вернет Дзюбе роль плеймейкера со свободой по всему фронту атаки и схему 4-2-2-2 из концовки прошлого года, а Вендел снова окажется игроком, которого переведут на непривычную позицию.

Качество и объем вклада в атаку от Дзюбы в этом году — ужас. Но это еще и накладывается на плохую форму (пропустил весь первый сбор и тяжело втягивался в тренировочный процесс после коронавируса). С другой стороны, даже сейчас его сложно обвинить в равнодушии и выключении из игры (парадокс), а оборонительные показатели выросли. Единоборства за нейтральный мяч в среднем по сезону — 6,54, в среднем за последние 3 матча — 10,33. Отборы и подборы в среднем по сезону — 2,3, в среднем за последние 3 игры — 3. Но конечно это все не снимает ответственности с Дзюбы — даже в таких условиях нападающий «Зенита» должен давать больше качества и объема в штрафной соперника.

Этот спад для питерского клуба случился очень некстати. Да и для сборной — тоже.