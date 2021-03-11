Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан болельщиками лучшим игроком матча 21-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:2), информирует пресс-служба клуба.

За него на странице клуба в сети «Вконтакте» проголосовали почти 33 процента пользователей.

Второе место занял Ярослав Ракицкий, у которого 30 процентов голосов. У Сердара Азмуна, забившего единственный гол в этой встрече, третье место и 15 процентов голосов.

Напомним, что на 90+9-й минуте матча Дзюба не реализовал пенальти и упустил возможность выйти на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.

32-летний форвард забил 129 голов и делит третью строчку с Дмитрием Кириченко. На 10 мячей больше у Александра Кержакова, на 14 — у Олега Веретенникова.