«Всем хочется жареного, но для нас матч с «Зенитом» так же принципиален, как и другие». Интервью тренера «Сочи» Федотова

Владимир Федотов — о поражении в кубковом матче с «Локомотивом» и предстоящей встрече с «Зенитом» в РПЛ.

Разговаривать с тренерами после поражений непросто. Тем более по горячим следам, когда команда только что вылетела из Кубка, хотя по игре в первом тайме имела все основания рассчитывать на проход дальше. Поэтому, когда после матча «Сочи» — «Локомотив» я написал главному тренеру сочинцев Владимиру Федотову сообщение с просьбой перезвонить и оценить игру, если он будет к этому готов, то на ответ особо не рассчитывал. Но через два часа, аккурат в перерыве матча Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ», раздался звонок. Федотову из-за не до конца вылеченной ангины по-прежнему непросто говорить, голос звучит довольно хрипло. Но на все вопросы ответы последовали.

— Любое поражение обидно, но ребята сделали все, чтобы пройти в следующую стадию турнира, — сказал тренер. — А почему долго вам не перезванивал — делали с врачом команды медицинские процедуры, необходимые для моего выздоровления.

— При подготовке к матчу с «Локомотивом» в тренировках как-то участвовали с учетом вашего состояния?

— Не участвовал. Стоял вдалеке, наблюдал со стороны. Состояние было не очень хорошее, и учитывая, что это инфекционная ангина, меньше всего хотелось навредить команде. До того я не летал в Казань и во время подготовки к Кубку непосредственно работать на поле не мог.

— Температура уже упала?

— Да. Вначале было жестковато, сейчас к вечеру иногда поднимается до 37. Но на бровку все-таки идти пока не стал.

Исход решило мастерство Смолова. Но к его голам привели и наши ошибки

— Есть ли противоядие этому «Локомотиву», который после зимнего перерыва выиграл семь матчей из семи, в том числе дважды у вас с одинаковым счетом 3:1?

— Конечно, есть. В первую очередь оно заключается в том, чтобы не повторять одних и тех же ошибок, какие мы допустили в Москве и сейчас. В конце первого тайма недоиграли между зон, неправильно сыграли один в один — и нас сразу наказали. Как говорится, без отскока.

И ведь это была у «Локомотива» первая ситуация в матче, ее даже голевым моментом не назовешь. Все было под контролем, и мы прекрасно знали, что и как делать, по полочкам раскладывали, что и как Федор Смолов будет делать в таких обстоятельствах. Тем не менее недосмотрели, не сделали уступы, не обеспечили затем подстраховку.

До того все успевали, но в конце таймов всегда приходит утомление, и не случайно в этих отрезках матчей всегда забивается много голов. Когда Мевля боролся за верховой мяч, два защитника не сделали уступ, а побежали по факту. Но и там Миладинович загонял Смолова в угол, и даже в случае этого обыгрыша под себя туда спокойненько успевал на подстраховку Маммана. И все, на этом момент бы закончился и мы ушли бы на перерыв при 0:0. Но получилось то, что получилось.

— То есть нельзя обвинять в этом голе, как сделали многие, одного Миладиновича?

— Мы никого не обвиняем.

— Хорошо, предъявлять игровые претензии.

— Хороша та команда, где люди не боятся делать ошибки. Иначе, думаю, футболистам сложно развиваться. Но вот уровень взаимодействия, подстраховки сейчас в футболе важен как никогда. Да и в любом командном виде спорта.

Мы всегда говорим, что защитник в такой ситуации должен обращать внимание не только на мяч, но прежде всего на игрока. Цель нашего футболиста — не дать сопернику сделать это обратное движение, чуть-чуть выдавить его дальше к угловому флангу. Здесь же у Смолова все получилось просто. Если бы защитник заставил его убрать мяч под левую, Федор оттуда ничего бы не сделал — угол острейший. Нужно было понимать, что он будет убирать под правую, и мы об этом очень много говорили и делали на тренировках.

— Правильно ли говорить, что исход матча в первую очередь решило индивидуальное мастерство Смолова?

— Сто процентов. С другой стороны, нельзя говорить только о Смолове. Кто-то же ему сбросил мяч в первом случае, кто-то отдал передачу во втором. А то, что он умеет прицельно бить, если ему это позволить без помех, — известно всем.

И второй гол при всей мощи и точности его удара мы привезли себе сами. Из логики событий он не вытекал. И мяч потеряли, и не встретили, и не заблокировали этот удар. Хотя у нас там было количественное преимущество — как и в случае с первым мячом. Но дали чуть-чуть подумать — и он зарядил в «девятку».

— До сих пор он ни разу после травмы не выходил в стартовом составе «Локомотива». Ожидали ли его увидеть и представляли ли, что на сборе во время перерыва на сборные он набрал такую форму?

— Когда анализируешь соперника, всегда предполагаешь разные варианты — в том числе и этот. Но было видно, что он и до сбора набрал форму — Федор выходил на замены и почти всегда забивал, приносил пользу. Поэтому его появление с первых минут сейчас ожидалось.

— Перед первым голом Смолова счет по ударам в створ был 3:0 в пользу «Сочи». И казалось, что игра в целом идет под диктовку хозяев.

— Наша проблема в последнее время заключается в том, что мы недоигрываем свои моменты, не пользуемся ими. Что нужно было делать на подступах к штрафной? Разыгрывать простые «два в один» на фланге и делать более нацеленные передачи — в частности во второй темп. Мы чуть-чуть спешили, немножко грешили неточностями в этих доставках.

Мы не увидели у Казарцева единой трактовки правил для двух команд

— На 50-й минуте вторую желтую карточку получил Заика. Увидев запись, согласны с тем, что Василий Казарцев поступил сурово, но справедливо?

— Во-первых, справедливость должна работать в две стороны, а не в одну. Был ряд эпизодов со стороны игроков «Локомотива» с такими же захватами руками, но они карточками не наказывались. Речь о единой трактовке правил, вот и все. Надо уважать труд футболистов, которые выходят на поле.

Взять, например, первую карточку Заике. Да, там был жесткий футбольный стык. Но там наш игрок не прыгал ногами вперед, а атаковал соперника сбоку, подогнув ноги. А главное — в мяч. Желтая — это когда один пробросил, а второй, не успевая, попал не по мячу, а по ногам. Здесь же оба футболиста играли в мяч и была мужская борьба. В результате нас сразу посадили на карточку.

В предыдущем матче с «Рубином» тот же Заика и Олег Шатов пошли точно в такую же борьбу. Кириллу пришлось замениться, потому что ему в этом единоборстве разорвали и бутсу, и — через нее — ногу. Арбитр в той ситуации не просто не показал никаких карточек, но и дал продолжить игру. Вот о чем речь. Хотя прекрасно понимаю, что у нас свое, субъективное видение ситуации.

И что касается второй карточки, то захват там был сиюминутный, а потом футболист соперников подыграл, добавил красоты своему падению. Не было длительного захвата, чтобы он вырывался, убегал на дистанции. Быстренько сориентировался и упал. Не знаю, можно ли назвать эту карточку железобетонной, какой она должна быть, если удаляется игрок. И почему тогда была пауза, когда только спустя время арбитр подумал и показал эту желтую карточку?

— Мне показалось, что на пользу «Сочи» пошла тройная замена у «Локомотива», после чего игра у команды Николича разладилась.

— У нас и при счете 0:1 были предпосылки для того, чтобы сравнять счет, — так, у Криса (Нобоа. — Прим. И.Р.) был выход один на один с угла. Потом случился второй гол, а заменами, которые последовали после этого, соперники, наверное, хотели дать отдохнуть некоторым игрокам. Это связано с жестким графиком: у «Локомотива» была игра в Волгограде, в ближайшее воскресенье — дерби со «Спартаком».

Да, после этого нам удалось забрать инициативу в свои руки. Мы и гол забили, и до последней добавленной минуты не позволяли создавать моменты у своих ворот. Отдаю должное нашим ребятам — они приложили максимум усилий, чтобы уйти от поражения. Третий гол в пустые ворота не считается. Прямо перед этим мы едва не ушли от поражения. Были очень близки к тому, чтобы перевести игру в серию пенальти — овертаймов в этом розыгрыше Кубка, как известно, нет.

— Там ведь даже вратарь Адамов мог забить — отскок был совсем рядом.

— Да, он совсем чуть-чуть не успел на ближнюю штангу. Совсем немного везения — и мог замкнуть.

— Знаете, что он забивал таким образом (только головой) за «Краснодар-3» в ворота «Интера» из Черкесска в ПФЛ?

— Да, слышали об этом. Но он пошел бы в штрафную, даже если бы этого факта не было. Там это было в чемпионате, теперь — в Кубке, на заключительном стандарте на пятой добавленной минуте. Когда в такой ситуации у тебя есть лишний игрок в штрафной, которого, как правило, не опекают, — у него появляется шанс забить. Отталкивались от этого.

— Его отправил в чужую штрафную тренер вратарей Дмитрий Бородин?

— Конечно.

Почему бы Адамову не повторить путь Акинфеева?

— Адамов провел первый матч за «Сочи», и показалось, что уверенно. Пару раз спас во втором тайме, ошибок не сделал. Согласны с такой оценкой?

— С одной стороны, пропустили три гола. С другой, в тех моментах, о которых мы говорили, он сыграл так, как должен был сыграть. Притом что, как вы верно заметили, Денис провел за команду первый матч. Хорошо играл ногами, когда мог выручить — выручил. Что касается голов Смолова, то вратарю что-то сделать было сложно — исполнение оказалось очень приличное. Помолиться, что ли, или в церковь сходить? А то нам все летит по «девяткам».

— Можно уже говорить о том, что с «Зенитом» в воротах будет Адамов?

— Давайте не предвосхищать события. Будем восстанавливаться и готовиться, времени не так много. Взвесим все за и против. Но почему нет?

— Он пришел в команду в последний день зимнего трансферного окна. Можно сказать, что это уже готовый вратарь для премьер-лиги?

— Он игрок молодежной сборной России, что уже говорит о его перспективе. Да, Адамов — готовый вратарь. Понятно, всегда есть необходимость в игровой практике. Но в футболе всегда так: тебе предоставляется шанс — ты им пользуешься или нет. Как, допустим, воспользовался в 2003 году Игорь Акинфеев — и уже 18 лет никому своего места в воротах не отдает. Почему бы Адамову не повторить этот путь? При этом, естественно, Денис для этого должен правильно трудиться. У любого игрока есть недочеты, которые нужно постоянно анализировать и устранять.

— Сослан Джанаев поправиться к «Зениту» не успеет?

— Наверное, нет.

— Новосельцев травмирован, заменивший его Маммана выглядел неудачно. Если захотите поставить на «Зенит» принадлежащего этому клубу молодого Прохина, его договор аренды дает такую возможность?

— Да.

У «Зенита» не было кубкового матча, и у него шире обойма

— Насколько принципиален для вас матч с «Зенитом» — в том числе с учетом постоянных разговоров про фарм-клуб, а значит, предрешенность исхода?

— Для нас все без исключения матчи — важные и принципиальные. Понятно, что всем хочется жареного, но не хотел бы делать акцент на «Зените» или ком-то другом. До него у нас были «Локомотив», «Рубин», «Тамбов» — и все имеют для нас одинаковое значение. Если будем делить матчи на важные и нет, то отношение ребят к части игр станет не таким, как надо.

Да, победы сменяются поражениями, это игра. Отсутствие должной реализации не позволило нам увезти очки из Казани и выиграть кубковый матч. Здесь есть над чем работать. Постараемся провести работу над ошибками и показать ее результаты в игре с «Зенитом».

— И все-таки есть ли у вас перед «Зенитом» какая-то особая спортивная злость с учетом того, что о «Сочи» в контексте этого клуба говорят?

— Злость никогда не идет на пользу. Она мешает правильному восприятию. «Зенит» отдыхал, у него не было кубкового матча. У команды из Санкт-Петербурга есть серьезная обойма футболистов, а у нас, к сожалению, недокомплект, обойма коротенькая. Выпавшие футболисты — такие как Жоаузинью — ох как пришлись бы ко двору.

После удаления Заики пришлось выпустить Маргасова, это был его первый матч после травмы. Тренировочную нагрузку он, казалось, держал очень хорошо, но игра предъявляет совсем другие требования.

— Для Антона Заболотного и других бывших игроков «Зенита», выступающих в вашей команде, матч против этого клуба станет моментом доказательства бывшей команде, что их в ней зря недооценили?

— Думаю, парни уже всем все доказали. Доказывать надо в первую очередь самому себе, и не только в матче с «Зенитом», но и во всех остальных. Футбол так устроен, что ты не можешь жить одним днем. Доказывать свою состоятельность нужно каждый день, и не только в любом матче, но и на каждой тренировке, чтобы главный тренер поставил тебя в стартовый состав.

— Здоровье позволит вам выйти к бровке на игру с «Зенитом»?

— Сделаю для этого все от меня зависящее.