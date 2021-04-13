Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил решения по инциденту после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Арсенал» — ЦСКА (1:2).

После игры появилась информация, что в подтрибунном помещении стадиона произошел конфликт между игроками тульской команды и тренерами ЦСКА. Игроки «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров московского клуба

«Мы получили рапорт от помощника судьи, в котором он описал ситуацию, — сказал Григорьянц. — Ни о какой драке речи быть не может, была словесная перепалка. Санкции: дисквалифицировать тренера ЦСКА Василия Березцукого на два матча и оштрафовать его на 50 тысяч рублей, плюс установить испытательный срок на один год. Для «Арсенала» — Аджоев-младший и Григалава дисквалифицировать на 3 кубковых матча».

(Артем Бухаев)