«За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» Тихонову дали пять матчей за слова о женщине-арбитре

Большой скандал в первой лиге.

Что произошло?

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова на пять матчей Мелбет-Первой лиги за высказывания в адрес арбитра Веры Опейкиной. После матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре ФНЛ Тихонов раскритиковал работу Опейкиной.

Тихонов получил наказание в виде трех матчей реальной дисквалификации и двух — условной с испытательным сроком на год. Также он был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Как уточнил глава КДК Артур Григорьянц, наказание было выписано за действие, направленное на унижение человека по половому признаку.

Артур Григорьянц. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что именно сказал Тихонов об Опейкиной?

Для Опейкиной тот матч в Хабаровске стал дебютным в первой лиге, и к этому, по сути, были основные претензии Тихонова.

«Экспериментировать по судейским вопросам... Почему именно сюда назначают женщину? — говорил Тихонов на той самой пресс-конференции. — Ну назначьте ее на матч «Химок» с «Родиной» или отправьте ее, я не знаю там, в Махачкалу. Пускай тренируется. Почему именно на нашу игру? Здесь есть моменты, которые повлияли... Мне арбитр премьер-лиги прислал фотографию и сказал, что пенальти не было. Там нападающий наступает сам на ногу защитнику. В первом тайме Егор Иванов играет в мяч, ему наступают на ногу. Фол в другую сторону, и даже желтая карточка. Мы получаем желтую карточку. Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, тренируйтесь на детях».

В тот же день Тихонов уточнил, что он не делит судей на женщин и мужчин, а говорит исключительно о профессионализме.

«Нужно соответствовать мужскому футболу: его скоростям, борьбе и быстрому принятию решений, — говорил тренер «Енисея» «СЭ». — Те, кто в курсе, поняли, что я имел в виду. Но ее направили на матчи команд, которым как будто ничего не надо. Пускай женщины судят. Я не против женщин! Нет никаких вопросов к женщинам-арбитрам, если они соответствуют уровню хотя бы ФНЛ. Но нужно же проявить себя сначала в лигах пониже, а уже потом в высших. Как делают и футболисты. Я очень хорошо отношусь к женщинам-судьям и не делю судей на женщин и мужчин. Я говорю исключительно о профессионализме».

Андрей Тихонов. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Как отреагировал Тихонов на наказание?

По словам Тихонова, на заседании КДК он озвучил, что не имеет никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам.

«Нас судили женщины и на товарищеских матчах, и на матчах легенд, — отметил он в комментарии «СЭ». — Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч. В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной. Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр — женщина. Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?»

«Енисей» оперативно отреагировал на дисквалификацию своего тренера. «Клуб не согласен с решением КДК. Мы будем подавать апелляцию», — говорится в зявлении красноярцев.

Третий скандал с участием Опейкиной

Это уже третий скандал буквально за месяц, в центре которого оказалась Опейкина.

В матче РПЛ «Спартак» — «Урал» (0:0) судья Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. Видеоассистенты Опейкина и Андрей Фисенко провели проверку, но не стали вмешиваться в действия судьи и исправлять его решение. Решение фактическое — звать арбитра к монитору не следовало, было достаточно убедиться, где произошло нарушение правил. Игрок «Урала» Денис Кулаков ударил по ноге спартаковца Антона Зиньковского на линии штрафной, соответственно, красно-белые лишились права пробить пенальти.

Второй резонансный момент с участием Опейкиной произошел в предыдущем туре РПЛ. На 90-й минуте матча «Балтика» — ЦСКА главный арбитр Ян Бобровский моментально указал на центр поля, засчитав гол гостей, несмотря на бурные споры калининградцев. Момент в трансляции был показан плохо: не видны действия первого ассистента судьи Алексея Стипиди и не предоставлены доказательства того, что мяч пересек линию ворот.

Судя по всему, Стипиди дал сигнал, что мяч оказался за линией, а видеоассистенты Фисенко и Опейкина не нашли свидетельств того, что помощник рефери ошибся, и в итоге были вынуждены поддержать его версию. Ситуация абсурдная, но здесь она хотя бы не повлияла на итоговый результат матча: «Балтика» к тому моменту вела со счетом 3:0. Как бы то ни было, Фисенко был тут же отстранен от работы: на состоявшемся на следующий день матче «Ростов» — «Оренбург» его в качестве ВАР заменил Евгений Турбин.