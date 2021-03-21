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Эксперты РФС признали верным решение засчитать гол Азмуна в ворота «Рубина»

15:31
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым засчитать гол нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» Магомед Оздоев, находившийся в момент передачи мяча партнера ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок команды соперника, не участвовал в борьбе за мяч и не оказывал влияния на возможность защитников «Рубина» играть в мяч», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Ранее ЭСК РФС признал неверным решение судей отменить гол нападающего «Ростова» Али Соу в матче 22-го тура чемпионата России против «Химок» (0:1).

Рубин — Зенит

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213304

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