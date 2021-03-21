Эксперты РФС признали верным решение засчитать гол Азмуна в ворота «Рубина»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым засчитать гол нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).
«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» Магомед Оздоев, находившийся в момент передачи мяча партнера ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок команды соперника, не участвовал в борьбе за мяч и не оказывал влияния на возможность защитников «Рубина» играть в мяч», — говорится в заявлении на сайте РФС.
Ранее ЭСК РФС признал неверным решение судей отменить гол нападающего «Ростова» Али Соу в матче 22-го тура чемпионата России против «Химок» (0:1).
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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