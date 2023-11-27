«В чемпионской гонке интрига умерла». Булатов — об удалении Кордобы, срыве Галактионова и «Спартаке»

Экс главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов рецензирует ключевые события 16-го тура РПЛ.

Карраскаль перевернул игру

— Давайте выберем трех героев тура со знаком плюс.

— Аюпов и весь «Урал». Карраскаль. Соболев.

— Почему именно в таком порядке?

— «Урал» подарил главную сенсацию тура, одолев дома «Краснодар». Команда Гончаренко не побеждала в чемпионате с 19 августа. Ребята понимали — отступать уже некуда. И выдали очень хороший матч. Играли организованно, дисциплинированно. Хоть и пропустили первыми, не развалились. Наоборот, продолжали гнуть свою линию, были единым коллективом с первой до последней минуты. А во втором тайме еще и прибавили.

— В чем?

— В движении, агрессии. Стало больше конкретики у чужих ворот. Ну и конечно, здорово проявил себя Аюпов, отдавший три голевые. Его разрезающий пас в касание на ход Егорычеву — высший пилотаж!

— Идем дальше. Карраскаль.

— Здесь, конечно, надо отметить Личку, который понимал — после возвращения из сборной и утомительного перелета весь матч с ЦСКА колумбийский полузащитник не вытянет. Ему отвели 45 минут. Этого хватило, чтобы перевернуть игру. Карраскаль был очень активен, смело брал инициативу на себя и поучаствовал в двух голевых атаках.

— Личка после матча сказал, что в легионере не сомневался. И добавил: «Все-таки тут фактор бывшей команды, повышенная мотивация».

— Да, теперь нужно понять — Карраскаль действительно набирает форму? Или в субботу сыграли роль реваншистские настроения, желание доказать, что напрасно Федотов в него не верил? Если первое — со временем парень будет одним из лидеров «Динамо». Если второе — матч с ЦСКА так и останется ярким эпизодом, не более.

— Переходим к Соболеву.

— Пусть он и не забил, но на тяжелом поле отдал две голевые. Был заряжен, стелился в подкатах. Главное, играл на команду, не перетягивая одеяло на себя.

— Вовремя Абаскаль его амнистировал.

— Да. Что ж, если их конфликт исчерпан, от этого выиграют все. И сам Соболев, и «Спартак».

Джон Кордоба. Фото ФК «Краснодар»

Безбашенный Кордоба

— Три героя тура со знаком минус?

— Кордоба и весь «Краснодар». Галактионов. Клаудиньо.

— Расшифруйте.

— Я похвалил «Урал», но надо признать, что и «Краснодар» каких-то сверхзадач перед ним не поставил. Гости играли медленно, я бы даже сказал — инертно. Всего один удар в створ! Ни эмоций, ни движения, ни куража. Выглядели на удивление разбалансированно. Полагаю, это связано с тем, что многие футболисты «Краснодара» уезжали в национальные сборные и вернулись в последний момент. Правда, тут уже возникает вопрос к Ивичу.

— Какой?

— Он ведь понимал, с какими трудностями столкнется, но все равно выпустил сборников в старте. Возможно, стоило действовать гибче, кого-то придержать на второй тайм — как Личка Карраскаля. И с первых минут довериться ребятам, не выпадавшим из подготовительного микроцикла.

— Интересная мысль.

— В итоге важнейший матч сборники провалили. А после финального свистка еще и безбашенный Кордоба подставил клуб, на ровном месте заработав красную карточку за неприличный жест в адрес судьи. Глупейшее удаление! Ситуация для «Краснодара» вдвойне неприятная, поскольку колумбийцу нет равноценной замены в центре нападения.

— Теперь о Галактионове.

— Для меня профессиональная солидарность не пустой звук, поэтому коллег стараюсь не критиковать. Но в Самаре главный тренер «Локомотива» неприятно поразил. Как бы ни переполняли эмоции после игры, надо уметь держать себя в руках. Подбирать слова. А уж материться в прямом эфире просто недопустимо.

— Там и Баринов вставил свои пять копеек.

— Все это довольно странно. На мой взгляд, к арбитру не должно быть никаких претензий. Пенальти назначен справедливо, Морозов действительно сыграл рукой в собственной штрафной. О чем тут спорить?

— Вот именно.

— За упущенную победу футболисты «Локомотива» могут винить только самих себя. Играли-то неплохо, заслуженно повели 3:1 — и подумали: все, три очка в кармане. Резко сбросили темп, отошли назад. Ну и поплатились. Чистая психология! В этом «Локомотиву» нужно искать причину случившегося. А не в арбитрах.

— Осталось обсудить антигероя номер три.

— Клаудиньо в матче с «Сочи» снова разочаровал. И дело даже не в пенальти, исполненном на редкость бездарно. Пытался пробить паненкой, но мяч толком не поднял. Бразилец вообще весь сезон играет ниже своего уровня. Бледная тень того Клаудиньо, которым когда-то мы восхищались. Ни скорости, ни азарта, ни агрессии. То ли не в лучшем функциональном состоянии, то ли другие проблемы.

Тактический просчет Лички

— В этом туре ярких матчей хватало. Какой понравился больше всего?

— ЦСКА — «Динамо». Да, в Самаре тоже было много голов, интрига жила до последних секунд. Но на «ВЭБ Арене» уровень футбола был выше.

— Почему же динамовцы провели два разных тайма?

— Да, первый получился катастрофическим. По всем параметрам! Команда, претендующая на медали, не имеет права так играть. Правый фланг был просто отдан сопернику на растерзание.

— Чем ЦСКА с удовольствием и воспользовался.

— Совершенно верно. Оба гола в ворота Лещука пришли как раз с этого фланга, где Макаров не помогал обороне, и Паршивлюка затерзали Файзуллаев с Гайичем. Давно не видел, чтобы за тайм из одной зоны сыпалось сто процентов атак. Тут Личка допустил серьезный тактический просчет.

— Не забывайте, у него сломались сразу два правых защитника — Даса и Бессмертный.

— Понимаю. Меня удивило другое. Почему чех не отзеркалил схему Федотова с тремя центральными защитниками? Этот шаг напрашивался. К тому же у «Динамо» в атакующей группе достаточно футболистов, которые не любят отрабатывать в обороне. Да и не умеют — как тот же Макаров или Смолов.

— Что же изменилось после перерыва?

— Личка выпустил Нгамале, который в отличие от Макарова играл более дисциплинированно, постоянно возвращался назад. Плюс в правую зону начал чаще смещаться Лаксальт, и многострадальный фланг наконец-то удалось закрыть. Ну а впереди развернулся Карраскаль. Так что с заменами тренерский штаб «Динамо» попал в самое яблочко.

— Еще что бросилось в глаза?

— Грубые ошибки центральных защитников ЦСКА. Все они оказались причастны к пропущенным голам.

— А подробнее?

— В первом случае Зделар начал смещаться в центр и не заметил, что в его зону врывается Бителло. Второй гол. При забросе Карраскаля Виллиан Роша почему-то сломал линию и опустился за Тюкавина, создав для соперника глубину атаки.

— В третьем голе виноват Мойзес?

— Да. Ему нужно было сразу выдвигаться на Карраскаля, едва тот получил мяч. Обычно армейские защитники смотрятся в обороне надежно, но в этом матче играли слишком низко и напортачили.

Сергей Семак. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Семак вырулил

— После 16-го тура «Зенит» вернулся на первое место. Надолго?

— Да. Мне кажется, в чемпионской гонке интрига умерла. И по подбору футболистов, и по глубине состава «Зенит» в России по-прежнему номер один. Главное, не видно команды, способной конкурировать с ним на дистанции.

— А «Краснодар»?

— К сожалению, яркие матчи он чередует с провальными. Вдобавок теперь минимум на несколько туров лишится Кордобы. Кстати, тоже штрих. Если клуб всерьез собирается бороться за первое место, таких идиотских удалений быть не должно. А «Спартаку» не хватает стабильности. Что касается «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА, то они по разным причинам к борьбе за золото не готовы.

— Значит, в мае 2024-го Петербург будет обмывать шестое чемпионство подряд?

— Наверняка. На старте сезона после ухода Малкома и Кузяева «Зенит» лихорадило. Но Семак вырулил. Сейчас все игроки в тонусе, включились на полную катушку. Никакой вальяжности. Разве что Клаудиньо пока не в оптимальных кондициях. Зато в порядке остальные легионеры — Барриос, на котором держится опорная зона, Вендел, Дуглас Сантос, Кассьерра. Прибавляют и наши ребята — Мостовой, Сергеев, Круговой... Не вижу у «Зенита» слабых мест.

— Вам нравится, как играет «Спартак» в последних турах?

— Да. В Калининграде мы увидели не просто группу футболистов, а настоящую команду. Целостную, организованную, сплоченную. Которая не дрогнула в тяжелейших условиях и заслуженно увезла три очка. Как всегда, сумасшедший объем работы проделал Пруцев. Здорово смотрелись Зиньковский, Хлусевич, Промес... Да никто не выпадал! А для Соболева вообще это был один из лучших матчей в сезоне!

— Может, «Спартак» реанимирует чемпионскую гонку?

— Вряд ли. Но если все оставшиеся матчи будет проводить так же, как с «Балтикой», — точно обойдет «Краснодар» и займет второе место.

— Напоследок об аутсайдерах. «Сочи» — главный претендент на вылет?

— Сто процентов! Внутренних ресурсов у команды не вижу. Спасти ее может только одно.

— Что же?

— Качественная селекция в зимнее трансферное окно. Если «Сочи» взорвет рынок, пригласит пять новичков хорошего уровня — тогда удастся избежать вылета.

— Кто станет вторым неудачником?

— Вот здесь ситуация абсолютно непредсказуемая. Остальные клубы второй восьмерки не выглядят обреченными. Бьются, цепляются. Да и укомплектованы неплохо. Романцев в таких случаях говорил: «Есть чем жарить!» Мне, например, понравился матч «Оренбург» — «Ахмат». Обе команды показали хороший по интенсивности футбол. Даже не скажешь, что играли аутсайдеры. «Балтика» тоже регулярно огрызается. Думаю, в борьбе за выживание интрига сохранится до последнего тура. Тем интереснее!