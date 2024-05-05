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Сегодня, 22:46

Защитник «Спартака» Чернов — о ничьей с «Пари НН»: «За владение мячом никто очки не дает»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов подвел итоги матча против «Пари НН» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Почему сегодня не получилось вскрыть оборону «Пари НН»?

— Не знаю, мы достаточно хорошо играли в целом, в атаке моменты создавали, где-то не везло, где-то защитник соперника мяч с ленточки выносит, такие моменты 50 на 50. Надеюсь, что в следующем матче нам повезет.

— Как вы думаете, «Спартак» заслужил сегодня победу?

— По созданным моментам, по владению мячом. Конечно, за владение никто очки не дает, но в целом мы полностью контролировали игру, поэтому у наших ворот было спокойно.

— Был ли пенальти в ворота «Пари НН» в эпизоде с вашим участием?

— Мне кажется, что да. Хотя я не фанат лежать и что-то долго выпрашивать, но я прямо акцентировано почувствовал, что удар был. Плюс-минус, как в хоккее бывает. Поэтому просил пенальти, — сказал Чернов.

«Спартак» (43 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством нового главного тренера Саши Илича.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».

Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
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