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Салихова о трансфере Угальде: «За потраченные деньги все равно никто не спросит»

Сергей Разин
корреспондент
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о переходе в московский клуб форварда Манфреда Угальде.

«У Угальде 9 матчей, 0 голов в РПЛ и 15 миллионов? В чемпионате у «Спартака» все, ловить нечего. При этом нет форвардов помимо Соболева. «Уникально» сработали все в клубе. Теперь остается сконцентрироваться на Кубке и выпускать Игнатова и Соболева в старте. За потраченные деньги все равно никто не спросит», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Угальде перешел в «Спартак» зимой из «Твенте» за 13 миллионов евро. Еще 2 миллиона голландский клуб может получить в виде бонусов.

В матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0) Угальде вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на Александра Соболева.

Источник: https://metaratings.ru/news/zarema-o-transfere-ugalde-v-spartak-unikalno-srabotali-vse-v-klube-360269/
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
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5.05 16:30
Динамо – Сочи
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5.05 19:00
Пари НН – Спартак
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6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
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Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
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