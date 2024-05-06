Салихова о трансфере Угальде: «За потраченные деньги все равно никто не спросит»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о переходе в московский клуб форварда Манфреда Угальде.

«У Угальде 9 матчей, 0 голов в РПЛ и 15 миллионов? В чемпионате у «Спартака» все, ловить нечего. При этом нет форвардов помимо Соболева. «Уникально» сработали все в клубе. Теперь остается сконцентрироваться на Кубке и выпускать Игнатова и Соболева в старте. За потраченные деньги все равно никто не спросит», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Угальде перешел в «Спартак» зимой из «Твенте» за 13 миллионов евро. Еще 2 миллиона голландский клуб может получить в виде бонусов.

В матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0) Угальде вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на Александра Соболева.