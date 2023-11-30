Обжаловать дисквалификацию Баринова невозможно. Это не предусмотрено регламентом
Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на две игры (одну из них условно) за оскорбление судей матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Ему также установлен испытательный срок на один год.
После объявления решения КДК появились сообщения, что Баринов может обжаловать свое наказание. На самом деле это не так.
Статья 79 дисциплинарного регламента РФС «Решения, которые не могут быть обжалованы» не дает футболисту такой возможности. В ней, в частности, говорится:
«Решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, дисциплинарного органа федерации, дисциплинарного органа соревнования обжалуются в соответствующий юрисдикционный орган за исключением следующих решений:
1) о применении замечаний;
2) о применении дисквалификации до 2 матчей включительно или на срок менее 2 месяцев..."
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
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2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
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Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3