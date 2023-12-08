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Сегодня, 21:31

ЭСК РФС: Чистяков верно не удалил голкипера «Оренбурга» Кеняйкина в матче против «Краснодара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизод с неудалением голкипера «Оренбурга» Алексея Кеняйкина в матче против «Краснодара» (1:2) в 17-м туре РПЛ.

В конце первого тайма вратарь «Оренбурга» сфолил на Олакунле Олусегуне в своей штрафной площади. Арбитр встречи Артем Чистяков назначил пенальти в ворота «Оренбурга» и показал желтую карточку Кеняйкину.

В комиссии назвали верным решение Чистякова:

«Согласно правилам игры в подобных ситуациях, когда существует попытка или сыграть в мяч, или вступить в единоборство за мяч, судьи должны выносить предупреждения, назначая пенальти при лишении соперника явной возможности забить гол», — сказано на сайте РФС.

Футбол
ФК Краснодар
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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И К Ж
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