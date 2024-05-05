Семин: «Динамо» само создало себе проблемы в матче с «Сочи»

Бывший тренер «Динамо» Юрий Семин отреагировал на победу бело-голубых над «Сочи» (3:2) в 27-м туре РПЛ.

«Динамо» наиграло на победу, хотя сильно затянули и мог получиться сюрприз. Москвичи имели пять моментов, которые должны были забивать. «Сочи» оказывал сопротивление, но «Динамо» победило. Хозяева сами себе создали проблемы, но так даже интереснее», – цитирует Семина Metaratings.

«Динамо» набрало 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. На втором месте идет «Краснодар» (50 очков), лидирует – «Зенит» (50 очков и один матч в запасе). «Сочи» с 20 очками занимает последнее место в таблице чемпионата.