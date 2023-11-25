Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Скандалы

Сегодня, 17:10

«Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет». «Локо» в ярости из-за судейства в Самаре

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Баринов и Михаил Галактионов.
Фото «СЭ»
Галактионов матерился в прямом эфире, Баринов назвал ассистента главного судьи «позором для всего футбола».

Рестарт РПЛ получился очень шумным: судейский скандал вспыхнул в первом же матче тура в Самаре. На 93-й минуте «Локомотив» вел 3:1, но к 102-й растерял преимущество и остался без победы. А уже к следующему матчу с «Зенитом» может лишиться капитана и главного тренера.

Шесть минут и пенальти

Даже после гола Писарского на 94-й минуте было сложно представить, что команда Михаила Галактионова упустит три очка. Василий Каразцев добавил шесть минут, а, помимо забитого мяча, были и фолы, и ауты, и остальные затяжки времени.

Полузащитник &laquo;Крыльев&raquo; Фернандо Костанца (справа) празднует забитый гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. Невероятные «Крылья»! На 93-й минуте горели в два мяча, но вырвали ничью с «Локомотивом»

Однако на 99-й арбитр заподозрил игру рукой в штрафной «Локомотива», после началась проверка ВАР. А на 102-й Гарре реализовал 11-метровый и оформил мегакамбэк «Крыльев Советов».

Как минимум тот факт, что к матчу было добавлено шесть минут, а решающий пенальти был забит на 12-й, возмутил и представителей московского клуба, и болельщиков. Да и сам фол многие посчитали спорным, так что «Локомотив» ожидаемо вскипел.

Мат Галактионова, ярость Баринова

Сразу же после финального свистка капитан железнодорожников Дмитрий Баринов побежал к ассистенту главного арбитра: «Для всего футбола вы — позор», — заявил 27-летний полузащитник, и это попало на камеры.

Галактионов высказался еще суровее. Во время послематчевого флеш-интервью в прямом эфире он использовал ненормативную лексику: «Ранняя замена Глушенкова связана с желтой карточкой. Обратите внимание: уже в первом тайме нас посадили на карточки. Любое столкновение могло привести к удалению. На свой страх и риск держали Карпукаса с Бариновым, чтобы не удалиться. Здесь надо будет разобраться — клубу, высшему руководству «Локомотива». Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет».

Артем Дзюба общаться с прессой не стал, заявив, что с журналистами «он закончил». И, кажется, это лучшая реакция перед матчем с «Зенитом». Слова Баринова и Галактионова на неделе наверняка рассмотрит КДК — есть вероятность, что на важнейший матч «Локо» останется без капитана и главного тренера.

Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
64
35
Читайте также
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
Вымогательство или неизбежные траты? Чем грозят выплаты в 5000 евро за нейтральный статус
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
В Германии заявили о понимании направленного против БРИКС плана США
В США рассказали о тайном требовании лидеров НАТО к Зеленскому
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
«Балтика» — «Спартак»: Соболев в стартовом составе на матч РПЛ
Футболист «Балтики» Галоян заявил, что в РПЛ сложно играть против команд с низким блоком
Белоус рассказал, кого считает главным претендентом на третье место в РПЛ
ЦСКА выигрывает у «Динамо» после первого тайма
«Локомотив» обратится в ЭСК РФС по итогам матча против «Крыльев Советов»
Джикия приехал на матч против «Балтики» вместе со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Невероятные «Крылья»! На 93-й минуте горели в два мяча, но вырвали ничью с «Локомотивом»

«Зенит», зевая, разгромил «Сочи». И возглавил таблицу РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости