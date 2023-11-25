«Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет». «Локо» в ярости из-за судейства в Самаре
Рестарт РПЛ получился очень шумным: судейский скандал вспыхнул в первом же матче тура в Самаре. На 93-й минуте «Локомотив» вел 3:1, но к 102-й растерял преимущество и остался без победы. А уже к следующему матчу с «Зенитом» может лишиться капитана и главного тренера.
Шесть минут и пенальти
Даже после гола Писарского на 94-й минуте было сложно представить, что команда Михаила Галактионова упустит три очка. Василий Каразцев добавил шесть минут, а, помимо забитого мяча, были и фолы, и ауты, и остальные затяжки времени.
Однако на 99-й арбитр заподозрил игру рукой в штрафной «Локомотива», после началась проверка ВАР. А на 102-й Гарре реализовал 11-метровый и оформил мегакамбэк «Крыльев Советов».
Как минимум тот факт, что к матчу было добавлено шесть минут, а решающий пенальти был забит на 12-й, возмутил и представителей московского клуба, и болельщиков. Да и сам фол многие посчитали спорным, так что «Локомотив» ожидаемо вскипел.
Мат Галактионова, ярость Баринова
Сразу же после финального свистка капитан железнодорожников Дмитрий Баринов побежал к ассистенту главного арбитра: «Для всего футбола вы — позор», — заявил 27-летний полузащитник, и это попало на камеры.
Галактионов высказался еще суровее. Во время послематчевого флеш-интервью в прямом эфире он использовал ненормативную лексику: «Ранняя замена Глушенкова связана с желтой карточкой. Обратите внимание: уже в первом тайме нас посадили на карточки. Любое столкновение могло привести к удалению. На свой страх и риск держали Карпукаса с Бариновым, чтобы не удалиться. Здесь надо будет разобраться — клубу, высшему руководству «Локомотива». Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет».
Артем Дзюба общаться с прессой не стал, заявив, что с журналистами «он закончил». И, кажется, это лучшая реакция перед матчем с «Зенитом». Слова Баринова и Галактионова на неделе наверняка рассмотрит КДК — есть вероятность, что на важнейший матч «Локо» останется без капитана и главного тренера.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
3
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
4
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
7
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3