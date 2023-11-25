«Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет». «Локо» в ярости из-за судейства в Самаре

Галактионов матерился в прямом эфире, Баринов назвал ассистента главного судьи «позором для всего футбола».

Рестарт РПЛ получился очень шумным: судейский скандал вспыхнул в первом же матче тура в Самаре. На 93-й минуте «Локомотив» вел 3:1, но к 102-й растерял преимущество и остался без победы. А уже к следующему матчу с «Зенитом» может лишиться капитана и главного тренера.

Шесть минут и пенальти

Даже после гола Писарского на 94-й минуте было сложно представить, что команда Михаила Галактионова упустит три очка. Василий Каразцев добавил шесть минут, а, помимо забитого мяча, были и фолы, и ауты, и остальные затяжки времени.

Однако на 99-й арбитр заподозрил игру рукой в штрафной «Локомотива», после началась проверка ВАР. А на 102-й Гарре реализовал 11-метровый и оформил мегакамбэк «Крыльев Советов».

Как минимум тот факт, что к матчу было добавлено шесть минут, а решающий пенальти был забит на 12-й, возмутил и представителей московского клуба, и болельщиков. Да и сам фол многие посчитали спорным, так что «Локомотив» ожидаемо вскипел.

Мат Галактионова, ярость Баринова

Сразу же после финального свистка капитан железнодорожников Дмитрий Баринов побежал к ассистенту главного арбитра: «Для всего футбола вы — позор», — заявил 27-летний полузащитник, и это попало на камеры.

Галактионов высказался еще суровее. Во время послематчевого флеш-интервью в прямом эфире он использовал ненормативную лексику: «Ранняя замена Глушенкова связана с желтой карточкой. Обратите внимание: уже в первом тайме нас посадили на карточки. Любое столкновение могло привести к удалению. На свой страх и риск держали Карпукаса с Бариновым, чтобы не удалиться. Здесь надо будет разобраться — клубу, высшему руководству «Локомотива». Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет».

Артем Дзюба общаться с прессой не стал, заявив, что с журналистами «он закончил». И, кажется, это лучшая реакция перед матчем с «Зенитом». Слова Баринова и Галактионова на неделе наверняка рассмотрит КДК — есть вероятность, что на важнейший матч «Локо» останется без капитана и главного тренера.