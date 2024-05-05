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5 мая, 23:24

Чернов — о работе со Слишковичем: «Всем ребятам нравятся тренировки и настроение в команде»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил работу исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича.

— «Спартак» провел уже несколько матчей под руководством Слишковича. Вам лично сейчас комфортнее работать с новым тренером?

— Уже не знаю, какой раз задают этот вопрос. Не знаю, вроде пока не проигрываем, выглядим достаточно надежно. Подождем до конца сезона, там дальше будем думать. Но пока что всем ребятам нравятся тренировки, настроение в команде.

— Что можете сказать о погоде в Нижнем Новгороде? Холодновато?

— Неплохо. Какая разница? В любую погоду надо играть. И в целом, мы много двигались, поэтому погодные условия не ощущались, — сказал Чернов.

41-летний босниец временно возглавил «Спартак» после увольнение Гильермо Абаскаля в середине апреля. Ранее он входил в тренерский штаб испанца.

«Спартак» провел шесть матчей под руководством Слишковича, одержал три победы и трижды сыграл вничью.

Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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