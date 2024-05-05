Чернов — о работе со Слишковичем: «Всем ребятам нравятся тренировки и настроение в команде»

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил работу исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича.

— «Спартак» провел уже несколько матчей под руководством Слишковича. Вам лично сейчас комфортнее работать с новым тренером?

— Уже не знаю, какой раз задают этот вопрос. Не знаю, вроде пока не проигрываем, выглядим достаточно надежно. Подождем до конца сезона, там дальше будем думать. Но пока что всем ребятам нравятся тренировки, настроение в команде.

— Что можете сказать о погоде в Нижнем Новгороде? Холодновато?

— Неплохо. Какая разница? В любую погоду надо играть. И в целом, мы много двигались, поэтому погодные условия не ощущались, — сказал Чернов.

41-летний босниец временно возглавил «Спартак» после увольнение Гильермо Абаскаля в середине апреля. Ранее он входил в тренерский штаб испанца.

«Спартак» провел шесть матчей под руководством Слишковича, одержал три победы и трижды сыграл вничью.