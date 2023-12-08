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Сегодня, 10:45

Геркус: «Если начинать чемпионат России на две недели раньше, не будет декабрьских матчей»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Илья Геркус.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» выразил мнение, что нужно начинать чемпионат России раньше.

— Почему мы заканчиваем осеннюю часть чемпионата в декабре?

— Тут, видимо, надо уже тщательнее поработать с календарем. Летний промежуток без игр у нас довольно большой. Пожалуй, его можно сократить. 6-7 недель — конечно, многовато. А каждая неделя — это все-таки тур. Поэтому и залезаем в итоге в декабрь.

— То есть, надо начинать чемпионат пораньше?

— Ну да. Допустим, на две недели раньше, чтобы избегать матчей в декабре. Тогда обезопасим себя от каких-то форс-мажоров. Хотя матч ЦСКА — «Ростов» — для меня не катастрофа.

Ну и можно все-таки проводить последние игры осенней части сезона на юге. Этим принципом тоже сейчас почему-то пренебрегли. Сыграйте в Ростове-на-Дону и в Питере под крышей, а не в Москве, и никаких бы разговоров не возникло. Понятно, что никто не хочет несколько туров подряд выступать на выезде, все предпочитают чередовать встречи. Но в итоге получаем то, что получаем. Раз команды на общем собрании приняли такое решение по календарю, зачем же сейчас копья ломать?

— Если начинать чемпионат пораньше, придется сокращать отпуск футболистам.

— Подождите, они же сейчас, зимой, будут отдыхать почти месяц. Еще и летом три недели? У них два полноценных отпуска что ли? У всех один, а у футболистов — два? Будет летом чуть короче, не так страшно. С календарем можно, конечно, поработать, чтобы не заканчивать в декабре и не возобновлять сезон в феврале. Давайте попробуем не трогать вот эти три зимних месяца.

ЦСКА и &laquo;Ростов&raquo; провели матч 17-го тура РПЛ в&nbsp;снегопад. «Когда строили арены к ЧМ-2018, почему никто не подумал о стадионах с крышами?» Геркус о матчах РПЛ в декабре и системе «осень-весна»

Футбол
РПЛ
Илья Геркус
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    3
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