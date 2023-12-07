ЭСК и Мажич поддержали решение арбитра не удалять Пиняева за фол на Клаудиньо

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин сообщил «СЭ», что ЭСК РФС поддержала решение арбитра Алексея Сухого не удалять нападающего Сергея Пиняева за фол на Клаудиньо в матче 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:1).

Пиняев грубо сфолил на хавбеке «Зенита» Клаудиньо, главный судья встречи Алексей Сухой показал ему желтую карточку.

«Я знаю, что ЭСК поддержала решение Сухого в эпизоде с неудалением Пиняева. Мне кажется, это необъяснимое и непонятное решение. Это однозначный эпизод, в нем может быть показана только красная карточка! И ее должен показывать главный судья, а его ассистенты должны были подсказывать. Но мы видим, что этих арбитров даже не наказали. Все они получили назначения на следующий тур. Вся бригада — Сухой, Фисенко и Гаврилин получили назначения на 18-й тур. Если эпизод с Клаудиньо и Пиняевым не удаление, то как объяснить молодым арбитрам, за что дается красная карточка? У меня нет ни одного объяснения этому! Нет ни возможности сыграть в мяч, ни борьбы за мяч. По информации в прессе, Клаудиньо не тренировался. У него травма. Думаю, что после этого решения каша в голове будет у всех. Это вопиющий случай!», — сказал Лапочкин «СЭ».

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильного снегопада. После этой игры «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» располагается на шестой позиции (28).