Чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. 8 мыслей о провале «Краснодара»

Максим Никитин разбирает поражение «Краснодара» от «Ахмата».

Василий Уткин когда-то сказал очень спорную, но точно применимую к нынешней РПЛ мысль: «Чемпионат России не выигрывается, а проигрывается».

В этом смысле «Краснодар» — команда-классика. Уже нет желания вспоминать игру с «Крыльями Советов». Там случилась ничья, которая могла бы стать поражением. Но ведь даже эта ничья оставила краснодарцев в соревновании за золото.

А вот теперь, кажется, все.

8 мыслей об игре «Ахмата» и «Краснодара»:

1. Мурад Мусаев на матч с «Ахматом» выбрал схему, которая сильно похожа на любимую схему Владимира Ивича. В обороне Батчи опускался очень низко, на одну линию с центральными защитниками, вырисовывая схему 3-4-2-1, где Олусегун — правый латераль, а Батчи — левый. Кастаньо и Черников работали в центре поля, а Сперцян и Виктор Са — на полуфлангах атаки. При этом в атаке Батчи из защиты поднимался максимально высоко, примерно на линию Сперцяна и Са, то же самое делал и Олусегун. Поэтому часто «Краснодар» давил сразу пятеркой на первой линии атаки: Батчи — Сперцян — Кордоба — Са — Олусегун, которые старались растягивать плотную оборонительную линию «Ахмата».

2. «Ахмат» приехал без амбиций на владение, поэтому полностью отдал инициативу и мяч (29% владения мячом) — повторение второго худшего результата сезона РПЛ. Меньше в этом чемпионате мячом владел только «Пари НН»: 26% в игре 1-го тура против «Зенита». Поэтому формация 5-3-2 от Адиева никого не удивила.

3. Важный факт: команды уже четыре сезона не побеждают друг друга в домашних матчах. Последнее противостояние, где такая победа случилась, — 31 октября 2020-го. Тогда «Ахмат» выиграл 2:0 в Грозном. «Краснодар» перестал выигрывать тоже в 2020-м, но в июле (4:0). Тогда, кстати, «быками» тоже руководил Мурад Мусаев, но на поле выходили уже давно забытые люди: Кабела, Берг, Вандерсон. Из стартового состава того «Краснодара» в клубе остались лишь Кайо и Петров, но никто из них стабильно в 2024-м уже не играет.

4. «Краснодар» очень мощно ворвался в матч: на 4-й минуте случился стандарт, после которого через себя пробивал Кастаньо, на 15-й минуте Милош Шатара не справился с прессингом и выбил мяч на ногу Олусегуну, который навесил точно в голову Кордобе. Джон пробил сильно, но строго по центру, где Шелия мяч забрал. Еще на 9-й минуте из штрафной опасно пробивал Хуниор Алонсо после розыгрыша углового, но до этого Виталий Мешков остановил матч свистком за фол Кордобы на Тодоровиче. Во втором тайме все самое интересное от «Краснодара» снова случилось в начале: Виктор Са на 52-й через стенку с Кордобой чуть не прорвал оборону по центру (снова выручил Шелия), а затем на 69-й Эдуард Сперцян наконец-то классически вырезал на Кордобу, которому единственный раз удалось поймать на смене движения огромного Гандри, но Джон главный момент вечера Шелии проиграл. Подробно описываю голевые моменты «Краснодара», чтобы подчеркнуть их хаотичность и импульсивность.

Мурад Мусаев не отыскал способ, как вскрыть «Ахмат», который несколько раз ошибся, но это ошибки в разных ситуациях: один раз на стандарте, один раз в позиционной обороне, один раз при игре 1 в 1 с Кордобой, один раз при выходе из обороны. «Быки» пытались взять давлением и мгновенным прессингом после потери мяча. Но «Ахмат» очень терпеливо с этим справлялся: по Кордобе качественно сыграл Гандри. Тунисец практически не давал Джону разворачиваться, а партнеры по центру обороны Тодорович и Шатара старательно играли на перехватах (23 на двоих). Тройка центральных полузащитников «Ахмата» Камилов — Тимофеев — Ковачев проделала гигантский объем работы и подавила активность Са и Сперцяна на полуфлангах и перед полукругом штрафной. Плюс Ковачев классно вытаскивал мяч на дриблинге, организовывая для своей команды периоды для отдыха.

5. Джон Кордоба выдал очень качественные цифры по силовой борьбе (53% выигранных единоборств), но с борьбой Джона связана закономерность. Это его третий результат сезона по эффективности в этом компоненте (лучше было только в июльской игре с «Динамо» и Кубке России против «Химок»). Но закономерность вот в чем: три из четырех матчей, где Джон Кордоба выиграл больше половины единоборств, «Краснодар» проиграл. Дело в радикальном упрощении игры, которым «быки» пользуются только в моменты бессилия. Тогда идет навал, а Кордоба цепляет мяч спиной к чужим воротам, зарабатывает хороший процент единоборств, но становится безопасен для чужих ворот. То есть превращается в классического столба, хотя его главная сила в другом. Еще интересное: в топ-10 матчей Кордобы в текущем сезоне по выигранным единоборствам «Краснодар» победил только трижды, столько же раз проиграл и четырежды сыграл вничью. При этом в четырех из десяти матчей краснодарцы забить не смогли. Кордоба — барометр атаки «Краснодара»: его чрезмерная вовлеченность в силовую борьбу чаще всего означает проблемы с креативом и позиционной атакой.

6. В этом матче проблемой «Краснодара» стало отсутствие второго темпа и качественного продвижения мяча от опорников. Черникову и Кастаньо приходилось выдумывать решения: на двоих у этой пары — две попытки ключевых передач с нулевой эффективностью. После гола «Ахмата» эта проблема стала еще очевиднее, поэтому на 61-й минуте Кастаньо ушел на замену, а вместо него появился Никита Кривцов. Но главной надеждой на обострение стал Кади, поменявший Батчи в том же слоте замен. «Краснодар» ушел от гибридной схемы и перестроился на 4-2-3-1, где Кривцов исполнил второго опорного, а Кади занял место правого инсайда, переместив Виктора Са налево. Однако ничего нового это не принесло. Например, у Сперцяна 69 процентов точных передач — худший личный результат сезона. Эдуарда на поле можно было бы вообще не заметить, но передачу на выход Кордобе пропустить невозможно. Правда, на этом — все. А самое сочное свидетельство того, что Сперцян так и не включился, — ноль ударов по воротам, такое случилось лишь третий раз в сезоне. Думаю, вы уже догадались, что все три игры, где у Сперцяна ноль ударов, «Краснодар» проиграл.

7. Секрет победы «Ахмата» не только в выключении краснодарских лидеров, но и в выдавливании «Краснодара» из опасных зон перед штрафной. Еще раз подчеркну важную роль полузащиты и атаки, которые активно работали над этой задачей, ощущая ограниченность Кастаньо и особенно Черникова в продвижении мяча. Камилов, Тимофеев и Ковачев висели на ногах у всей полузащиты Мусаева и действовали удивительно энергично. Кстати, отличный матч провел Лукас Ловат, который не только создал гол Конате, но и еще более крутой момент для Лечи Садулаева, который продвинутая статистика оценила очень высоко, в 0,45xG по метрике ожидаемых голов. Для меня Ловат — лучший игрок встречи наравне с Шелией.

8. «Краснодар» играет так, как ему позволяет состав. Очевидно, что возвращение к привычной концепции с таким набором футболистов невозможно. Поэтому Мусаев иногда даже копирует построения предшественника, но совсем без успеха, потому что сам в такую структуру не верит.

Матч с «Ахматом» убил в краснодарцах претендентов на золото РПЛ. Хотя судьба и очень слабая игра конкурентов отдали в их руки все инструменты для создания сенсации. Потому что в этой РПЛ поражение «Зенита» в борьбе за золото — реальная сенсация. И даже если парни Семака забудут три очка в Воронеже, я не верю в победы «Краснодара» над «Динамо» и «Спартаком».

Да и «Динамо» выглядит командой, которая на финише много очков не потеряет.

Летом «Краснодару» нужно серьезно потрудиться на рынке, чтобы усилить центр поля более тонкими футболистами, которые позволят вернуться к клубной концепции. Хотя даст ли это все результат? Вопрос риторический.