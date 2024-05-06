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Сегодня, 05:22

Балахнин: «На багаже Ивича «Краснодар» как-то играл, но спад может продолжиться»

Сергей Разин
корреспондент
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Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о выступлении «Краснодара» в концовке сезона.

«Краснодар» сейчас не показывает чемпионскую игру, но и до этого матча было видно, что команда стала в последнее время играть с перепадами. Этого стоило ожидать после ухода Ивича. Еще на каком-то багаже они какое-то время играли, но этот спад может продолжиться. Уход тренера среди сезона всё равно когда-то бы сказался", — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Три команды имеют по 50 очков — «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». Петербуржцы, занимающие первую строчку, имеют игру в запасе.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005632079_balahnin_na_bagaje_ivicha_krasnodar_kak-to_igral_no_spad_mojet_prodoljitsya
ФК Краснодар
Сергей Балахнин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Зенит

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Краснодар

 14
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

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ЦСКА

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