Пресс-конференция главных тренеров «Динамо» и ЦСКА.

В первом тайме на поле была одна команда — «Динамо» только бегало за мячом

— В первом тайме мы еще не приехали на стадион, — начал пресс-конференцию главный тренер «Динамо» Марцел Личка. — Были пассивны, всегда оказывались вторыми на мяче, не успевали при подборах. Когда забили первый гол, думал, что нас это успокоит и мы начнем играть более уверенно. Но продолжали бояться. Счет 2:1 в пользу ЦСКА к перерыву — абсолютно логичный. У них проходили хорошие комбинации. На поле была только одна команда — мы лишь бегали за мячом и ничего не успевали.

Во втором тайме мы перестроились на 4-3-3, где очень важной фигурой стал Хорхе Карраскаль, который добавил качества. Мы успокоились и начали играть в свой футбол. Игорь Лещук спас, дальше мы выглядели лучше и забили два гола.

У ЦСКА много высоких игроков, например Заболотный, Роша. Поэтому они действовали через длинные передачи. Однако наша защита проделала достаточно хорошую работу, и ЦСКА не смог вернуться в игру.

— Смолов не попал в игру — почему не сделали замены раньше?

— Могли сделать перестановки раньше. На 35-й минуте Нгамале и Карраскаль пошли разминаться. Но когда ты выходишь на поле, тебе надо 5-6 минут, чтобы подготовиться. Так что я хотел, чтобы они вышли во втором тайме.

Честно скажу, и Карраскаль, и Бальбуэна приехали [из расположения сборных] и спали два дня. Фабиан говорил: «Я буду играть». Карраскаль тоже сообщил, что устал, но готов выйти на поле. Я тоже был уверен, что Хорхе войдет в эту игру — все-таки тут фактор бывшей команды, повышенная мотивация.

— В итоге Карраскаль провел хороший матч.

— Мне говорили: «Хорхе пришел и не играет, это неудачный трансфер». А я отвечал, что нужно оставить его в покое. В последнее время в ЦСКА он редко выходил на поле, тренировался индивидуально, подготовка была никакой. Переход выдался длительным и занял полтора месяца. Плюс постоянные перелеты в сборную. Он не был готов на сто процентов.

Но Карраскаль достаточно здоровый парень, физически он может прибавлять. Сегодня вышел после выступления за Колумбию на позиции «восьмерки» и сыграл очень качественно. Понятно, что действия в обороне не станут его сильной стороной, но именно Хорхе перевернул матч с ЦСКА. Если продолжит в том же духе, после зимней паузы станет еще сильнее.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА очень легко пропустил два гола

— Что случилось с командой во втором тайме? — первый вопрос Владимиру Федотову.

— Наверное, соперник смог усилить игру. Нам не хватило баланса, дисциплины при игре в обороне. Мы пропустили слишком легкие мячи. Там не добежали, здесь не добежали. Не хватило ресурса. Плюс — отъезд в сборные сказался: Мендес, Давила поздно вернулись в Москву.

Будем разбираться. Есть что анализировать.

— Матчи с «Динамо» для ЦСКА складываются особенно проблематично. С чем это связываете и о чем говорили в раздевалке?

— Говорил, что мы не должны давать сопернику пространства, ведя в счете. Не должны пропускать быстрые атаки. Хотя голы не были забиты в быстрых атаках — мы элементарно теряли концентрацию. Передача за спину — мы все в своих зонах, но соперник оказывается быстрее на мяче. Это наша реакция. Мы говорили, что у соперника очень неплохо все получается — значит, нам нужно оставаться бдительными и очень быстро реагировать на эти ситуации.

— Провал в концовке — слабая «физика» или психология?

— Слабой «физики» не бывает. Не хватает ресурса, усиления игры со скамейки — это очевидно. Плюс ребята улетают в сборные, мы их две недели не видим. А они еще поздно приезжают, добираются сутки. Мы получаем футболистов, не понимая, в каком они состоянии. Вы сутки когда-нибудь летели? Из одного часового пояса, из теплого климата — сюда. Мы заранее осознаем, что по ходу матча будем вынуждены этих людей менять...

— Почему вы предпочитаете на позиции центрального защитника Набабкину Зделара?

— Не скажу, что Саша в этом плане что-то делал неправильно. У него было достаточно хороших ходов с развитием атакующих действий. Кирилл у нас как джокер на те позиции, которые требуют замены. Поэтому мы делаем такой выбор, оценивая все за и против.

— Уже сейчас можно сказать, что ЦСКА попал в точку с трансфером Файзуллаева. Способна ли селекционная служба привести еще одного или двух Аббосбеков? Или это — чистая удача?

— Ничего случайного не бывает. Человек обладал определенными качествами. Но я бы все равно выделил командные действия. Остальные футболисты тоже играют на результат. Да, нам приятно, что отдельные игроки развиваются в команде. Хотелось бы, чтобы таких приобретений было как можно больше.