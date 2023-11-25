«Карраскаль приехал и спал два дня. Но я знал, что он будет хорош с бывшим клубом!» Федотов и Личка — о дерби
В первом тайме на поле была одна команда — «Динамо» только бегало за мячом
— В первом тайме мы еще не приехали на стадион, — начал пресс-конференцию главный тренер «Динамо» Марцел Личка. — Были пассивны, всегда оказывались вторыми на мяче, не успевали при подборах. Когда забили первый гол, думал, что нас это успокоит и мы начнем играть более уверенно. Но продолжали бояться. Счет 2:1 в пользу ЦСКА к перерыву — абсолютно логичный. У них проходили хорошие комбинации. На поле была только одна команда — мы лишь бегали за мячом и ничего не успевали.
Во втором тайме мы перестроились на 4-3-3, где очень важной фигурой стал Хорхе Карраскаль, который добавил качества. Мы успокоились и начали играть в свой футбол. Игорь Лещук спас, дальше мы выглядели лучше и забили два гола.
У ЦСКА много высоких игроков, например Заболотный, Роша. Поэтому они действовали через длинные передачи. Однако наша защита проделала достаточно хорошую работу, и ЦСКА не смог вернуться в игру.
— Смолов не попал в игру — почему не сделали замены раньше?
— Могли сделать перестановки раньше. На 35-й минуте Нгамале и Карраскаль пошли разминаться. Но когда ты выходишь на поле, тебе надо 5-6 минут, чтобы подготовиться. Так что я хотел, чтобы они вышли во втором тайме.
Честно скажу, и Карраскаль, и Бальбуэна приехали [из расположения сборных] и спали два дня. Фабиан говорил: «Я буду играть». Карраскаль тоже сообщил, что устал, но готов выйти на поле. Я тоже был уверен, что Хорхе войдет в эту игру — все-таки тут фактор бывшей команды, повышенная мотивация.
— В итоге Карраскаль провел хороший матч.
— Мне говорили: «Хорхе пришел и не играет, это неудачный трансфер». А я отвечал, что нужно оставить его в покое. В последнее время в ЦСКА он редко выходил на поле, тренировался индивидуально, подготовка была никакой. Переход выдался длительным и занял полтора месяца. Плюс постоянные перелеты в сборную. Он не был готов на сто процентов.
Но Карраскаль достаточно здоровый парень, физически он может прибавлять. Сегодня вышел после выступления за Колумбию на позиции «восьмерки» и сыграл очень качественно. Понятно, что действия в обороне не станут его сильной стороной, но именно Хорхе перевернул матч с ЦСКА. Если продолжит в том же духе, после зимней паузы станет еще сильнее.
ЦСКА очень легко пропустил два гола
— Что случилось с командой во втором тайме? — первый вопрос Владимиру Федотову.
— Наверное, соперник смог усилить игру. Нам не хватило баланса, дисциплины при игре в обороне. Мы пропустили слишком легкие мячи. Там не добежали, здесь не добежали. Не хватило ресурса. Плюс — отъезд в сборные сказался: Мендес, Давила поздно вернулись в Москву.
Будем разбираться. Есть что анализировать.
— Матчи с «Динамо» для ЦСКА складываются особенно проблематично. С чем это связываете и о чем говорили в раздевалке?
— Говорил, что мы не должны давать сопернику пространства, ведя в счете. Не должны пропускать быстрые атаки. Хотя голы не были забиты в быстрых атаках — мы элементарно теряли концентрацию. Передача за спину — мы все в своих зонах, но соперник оказывается быстрее на мяче. Это наша реакция. Мы говорили, что у соперника очень неплохо все получается — значит, нам нужно оставаться бдительными и очень быстро реагировать на эти ситуации.
— Провал в концовке — слабая «физика» или психология?
— Слабой «физики» не бывает. Не хватает ресурса, усиления игры со скамейки — это очевидно. Плюс ребята улетают в сборные, мы их две недели не видим. А они еще поздно приезжают, добираются сутки. Мы получаем футболистов, не понимая, в каком они состоянии. Вы сутки когда-нибудь летели? Из одного часового пояса, из теплого климата — сюда. Мы заранее осознаем, что по ходу матча будем вынуждены этих людей менять...
— Почему вы предпочитаете на позиции центрального защитника Набабкину Зделара?
— Не скажу, что Саша в этом плане что-то делал неправильно. У него было достаточно хороших ходов с развитием атакующих действий. Кирилл у нас как джокер на те позиции, которые требуют замены. Поэтому мы делаем такой выбор, оценивая все за и против.
— Уже сейчас можно сказать, что ЦСКА попал в точку с трансфером Файзуллаева. Способна ли селекционная служба привести еще одного или двух Аббосбеков? Или это — чистая удача?
— Ничего случайного не бывает. Человек обладал определенными качествами. Но я бы все равно выделил командные действия. Остальные футболисты тоже играют на результат. Да, нам приятно, что отдельные игроки развиваются в команде. Хотелось бы, чтобы таких приобретений было как можно больше.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|0 : 2
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3